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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

南航停止第三方平台值機服務

2018-05-01 02:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國南方航空日前發布通告稱，因擔心旅客個人資訊遭外洩，南方航空決定停止第三方平台的值機服務，今後旅客只能透過南航的官網、App、微信號等辦理網上值機選座。

央視網報導，中國南方航空日前發布通告稱，已發函要求未獲得南航授權許可的一些網站、手機應用，停止辦理為南航旅客選座、值機業務。南航表示，旅客在非授權網路平台辦理南航選座、值機業務，存在安全和服務風險。

一款民航出行服務軟體「航旅縱橫」發布公告表示，已下架南航手機值機功能。同時，在攜程、飛豬等旅遊出行類軟體的「線上選座」服務裡，目前也沒有「南航」這一選項。

至於停止合作原因，南航電子商務部行銷處副經理安彤表示，首先是旅客的個人資訊沒有得到安全保護，存在潛在的洩漏風險；其次是涉及航空公司的安全生產問題，因為選座值機與航班的配載是直接相關的。

安彤指出，在南航空自己與授權的管道，選座順序和座位的發放是遵照一定順序操作，且對於緊急通道的座位，「一些特定的人群，比方說孕婦、老年人、兒童，他們是不適宜坐在這些座位的」。

南航目前雖叫停非授權第三方網路平台的選座值機服務，但在發布的通告中也表示，願意跟第三方網路平台展開深入合作，第三方平台在得到南航業務授權許可後，可以辦理值機選座業務。

報導稱，除了南航，在很多第三方平台，其他航空公司的值機服務還在正常運行。針對航空公司所稱存在風險問題，專家認為，放任風險和簡單叫停都不可取，若要為旅客帶來更好的服務，需要開放合作。

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