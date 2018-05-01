深化增值稅改革 資金流更靈活

2018-05-01 02:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省國稅局決定從5月1日起，實施降低兩檔增值稅稅率、統一增值稅小規模納稅人標準、對部分行業未抵扣完的進項稅額予以一次性退還的三項深化增值稅改革措施，進一步減輕市場主體稅負，引導資金回歸實體經濟。

中新網引述廣東省國稅局貨物和勞務稅處相關官員指出，此次改革將製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%，有利於減輕市場主體稅負，增強企業盈利能力和發展後勁。

珠海粵裕豐鋼鐵有限公司是一家大型民營鋼鐵公司，該企業常務副總經理姜遠水表示，這次製造業增值稅稅率由17%下調到16%，經過測算，該公司2018年就可以減少繳納增值稅約1500萬元（人民幣，下同），有利於企業減少資金占用，節約的資金將投入到研發。

廣汽豐田物流有限公司財務經理黃羨雯則表示，如果增值稅稅率從11%降至10%，該公司預計一年可減負約500萬。這樣就有一大筆資金可以投入到運輸狀態監測、車載定位運輸系統等高新軟體的研發中。

為支持中小微企業發展，此次深化增值稅改革還將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由50萬和80萬元上調至統一的500萬元，另外還明確符合條件的增值稅一般納稅人的單位和個人，在2018年12月31日前，可由納稅人發起轉登記為小規模納稅人。

「統一小規模納稅人標準，不再以行業來區分，實現增值稅的簡潔和中性原則，逐步向理想增值稅稅制靠攏，經濟和稅收秩序將更加規範。」中山大學法學院稅法教授楊小強說。

此次三項深化增值稅改革措施中，留抵退稅政策受到很大關注。其中，對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業，在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還，進一步減輕企業資金壓力。廣東省國稅局貨物和勞務稅處的相關官員表示，退還留抵稅額的政策，將減少稅收對企業資金的占用，讓企業資金流更靈活。