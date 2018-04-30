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京津企業 聯手打造「跨境倉」

2018-04-30 02:42聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

天津東疆國貿公司28日與北京挖酒網簽署戰略合作協議，雙方將加強貿易代理、倉儲物流、海外酒莊聯合服務、酒品銷售及市場推廣等全方位合作，聯合打造「跨境倉」項目。

「跨境倉」是將在天津自貿區內建立的酒類跨境貿易綜合服務平台；是跨境貿易中心、倉儲物流中心、信息交換中心、交易撮合中心以及投融資支持中心。

中新社報導，作為天津東疆保稅港區汽車、紅酒、大宗貨物的交易平台，東疆國貿致力葡萄酒的信息流、資金流聚集到天津自貿試驗區東疆片區，為大陸國內客戶打造專業的進口酒類貿易平台和北方口岸國際性倉儲式展銷中心。而挖酒網是跨境酒水B2B貿易平台，2017年成為行業中首家進口量突破千萬升進口酒水運營商。

在跨境倉項目中，挖酒網通過互聯網平台和供應鏈整合能力以及通路下沉等優勢，將負責外商入駐，產品引入，對接線上線下進行項目運營推廣，以及大數據支持，雲倉儲開發等服務。東疆國貿負責海運航線管理及配套倉儲物流服務。

天津東疆國貿公司相關負責人指出，建立酒類跨境貿易綜合服務平台，將進一步降低採購、物流、倉儲等環節成本，為京津冀乃至大陸北方地區廣大消費者提供物美價廉的進口葡萄酒商品和服務。目前東疆國貿公司的酒類貿易額占天津口岸酒類貿易額的25%。

該公司指出，將通過推行「貿易+物流」的概念新模式，搭建供應鏈貿易服務平台，帶動提升港口倉儲物流總量，將商流、人流、信息流、資金流引入東疆港區，把天津打造成大陸北方的進口酒類集散地。

葡萄酒北京

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