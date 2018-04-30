國家信息光電子創新中心成立

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



承載解決大陸信息光電製造業「關鍵和共性技術協同研發，實現首次商業化」戰略任務的國家信息光電子創新中心，26日在武漢烽火科技集團掛牌成立。大陸工業和信息化部部長苗圩與湖北省相關官員為中心授牌，標誌中心全面進入實質運營階段。

新華社報導，國家信息光電子創新中心致力匯聚行業優勢創新資源，共建信息光電子產業創新平台，聚焦新一代網路、數據中心光互聯、5G等信息光電子應用領域，在高端材料生長、核心芯片工藝、先進封裝集成等方面突破關鍵技術和共性技術瓶頸。力爭通過三-五年發展，建立國際一流的信息光電子製造業創新平台，推動核心光電子晶片和器件行業供給率超過30%。

此外，爭取到2025年，實現核心光電子晶片和器件自主可控，打通先進製造技術從基礎研究到應用研究、首次商業化和規模化生產的創新鏈條，促進行業關鍵共性技術向規模化、經濟高效的製造能力轉化。

目前大陸國家信息光電子創新中心依託烽火科技集團領先的晶片平台、光通信技術和網路國家重點實驗室兩大技術平台，創建光電芯片工藝平台和光電整合研發平台，形成從材料生長、晶片後工藝、光子集成、光電集成，到高速系統硬件試驗測試的高端工藝和測試技術平台。同時，組建由10名院士和17名行業專家組成的專家委員會，建立市場化的項目運作和管理、智慧財產權歸屬及技術成果轉化機制。

「信息光電子是全球信息通信價值鏈的高端和關鍵領域，將在未來光存儲、光顯示、光互聯、光計算，以及未來醫療衛生和航天、國防中發揮重要作用。」國家信息光電子創新中心專家委員會主任委員、中國工程院院士餘少華表示，中心將推進「中國製造2025」規畫在信息技術產業領域的落地，破解大陸信息光電子領域晶片技術難題。