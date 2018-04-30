陸人工智能創新 啟動養才計畫

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近年來，隨著中國人工智能技術快速發展和應用，汽車、移動通信、物流、語言翻譯、安保等諸多領域不斷湧現新業態、新模式，推動經濟轉型升級。

創新工場董事長兼首席執行官李開復在「2018全球移動網際網路大會」上說，就像網際網路浪潮一樣，人工智能即將掀起新一波浪潮，也將為中國經濟的發展創造無限的機遇。

司機開車抵達目的地後，只需輕輕點幾下螢幕，或通過語音下達指令，汽車就能自動駛入停車位，且前後左右準確留有不小於40公分的空間…，這是小鵬汽車新上市的G3智能電動汽車。

搭載華為自主研發的麒麟970人工智能芯片的榮耀10手機，讓普通人也能拍出「攝影師水準」的照片。

把手機攝影鏡頭對準要翻譯的外文文字，螢幕上瞬間就會跳出對應的中文。由有道公司研發的智能翻譯器不僅熟練107種語言翻譯，還採用了增強現實（AR）技術，可以實現「視覺翻譯」，看懂國外的路牌、商品標簽等，不再是難題。

大型企業傳統上僱佣保安負責出入人員管理，效率低且易出差錯。阿里巴巴旗下釘釘智能辦公平台的智能前台裝置能在三公尺內僅用0.6秒對出入人員進行人臉識別，且可以同時識別行走中的多個人，對未錄入數據庫的陌生人及時向公司發出提示和預警。

中國人工智能在快速發展的同時，也存在一些缺陷待改善。李開復認為，中國人工智能產業最急需的就是專業人才，目前只有少數大學開設人工智能課程且不夠成熟。創新工場因此聯合教育部、北京大學推出高校人工智能人才國際培養計畫，預計五年內將培養出500名教師和5000名學生。