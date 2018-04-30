加強智財保護 廣交會嚴打侵權

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



連續參加多屆廣交會的福建玩具生產商張軍，已明顯感受到會場裡對智慧財產權保護的變化。「早期，幾乎沒有參展商會關心知識產權。可以說大家都是互相抄，展出的產品同質化很嚴重。」他說，但如今廣交會上的仿冒行為減少了。

新華社報導，這個變化得益於展會舉辦方持續強化對智財權的保護。

2011年廣交會成立產品設計與貿易促進中心，開始邀請全球優秀的設計師參展，希望以此建立「中國製造」和「國際設計」間的緊密聯繫。這被視為廣交會強化智財權保護的重要措施。

五年前廣交會上，張軍與一家中國設計公司合作，邁出自己品牌設計的第一步。與很多大陸製造商一樣，經過多年積累，張軍開始通過自主創新和獨立設計，現在他的公司已擁有多項專利。

張軍對於仿冒品的容忍度幾乎為零。和很多參展商一樣，這次廣交會上張軍也在公司的展台外貼上「禁止拍照」標誌 ，主動捍衛自己的智財權。

參展商們對於智財權保護的強烈需求得到廣交會官方關注。從1999年第85屆開始，廣交會正式設立智財權與貿易糾紛投訴接待站，平均每屆都要處理幾百宗智財權投訴。

大陸設計師林潼有過四次向智財權接待站投訴的經歷。她所在的公司已參加廣交會設計展多年。「一旦發現有廠家仿冒我們的產品或設計，就會向廣交會主辦方投訴，結果都比較滿意。」林潼說。

廣交會智財權與貿易糾紛投訴接待站建立黑名單制度，侵權企業將連續三年被取消參展資格，情節特別嚴重者，永遠被廣交會「拒之門外」。

這屆廣交會，共吸引11個國家100多家設計公司參展。大陸國家知識產權局局長申長雨指出，過去五年查了專利侵權假冒案件19.2萬件，商標侵權假冒案件17.3萬件，同時大陸的專利申請數量正大幅增加。

世界知識產權組織近期發布年度報告，指大陸是2017年唯一專利申請量增長率達到兩位數的國家。