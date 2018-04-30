廣州日賣九塊地 大半蓋房用

2018-04-30 02:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州28日公開出讓九宗經營性用地，全部成交，涉及總用地面積達37.2萬平方公尺，總建築面積112.7萬平方公尺，成交總價133億元（人民幣，下同）。其中，住宅用地占成交最大部分，將有效緩解廣州住宅用地需求。

中新網報導，廣州這次拍地，住宅用地成交四宗，用地面積31.5萬平方公尺，建築面積85.5萬平方公尺，成交總價110.4億元；商業用地三宗，用地面積2.5萬平方公尺，建築面積15萬平方公尺，成交總價20.3億元；工業用地兩宗，用地面積3.2萬平方公尺，建築面積12.2萬平方公尺，成交總價2.3億元。

廣州市國土資源和規劃委員會官員表示，從這次拍地情況看，居住用地繼續增加供應；金融城起步區土地出讓持續加速。琶洲互聯網創新集聚區配套不斷完善。

這次拍賣的增城區荔城街三聯村等四宗地，均位於中心城區以外，建築體量達85.5萬平方公尺，這是廣州加大住宅用地供應的重要措施，將有效緩解廣州房地產市場對住宅用地的需求。特別是，增城區朱村街鳳崗村地塊配建政府性房源，將進一步增加區域的租賃房源，為區域開發建設和人才引進提供保障。

去年以來，廣州金融城起步區已陸續出讓三宗地塊，這次AT090941地塊出讓，引入世界品牌實驗室500強的中國太平保險集團。此外，琶洲互聯網創新集聚區跨市政道路連接體的主要地塊，由互聯網巨頭騰訊公司競得。此連接體用地規畫較好地滿足公共利益與地塊需求，並有利提高土地利用效率。