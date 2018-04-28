美特別301名單入列 陸反對並指「缺乏客觀標準」

2018-04-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸商務部。（央視截圖） 分享 facebook 美國貿易代表署（USTR）美東時間27日公布2018年「特別301報告」，審視美國貿易夥伴的智慧財產權保護政策與執法措施，中國大陸連14年列「優先觀察名單」，大陸商務部今天指出，長期以來，美國單方面對其他國家的智慧財產權狀況進行評判和指責，「缺乏客觀標準和公正性，受到有關國家的普遍反對」。

大陸商務部官網今（28日）以「商務部條法司負責人」的名義就美國301報告回應，在今年的報告中，美方罔顧客觀事實，繼續將中國列入「重點觀察國家」名單。中方對此表示「反對」，並敦促美方認真履行中美雙邊承諾，尊重事實，客觀、公正、善意地評價包括中國在內的外國政府在智慧財產權方面付出的努力和取得的成效。

商務部指出，中國大陸政府高度重視智慧財產權保護，將其作為完善產權保護制度最重要的內容，作為提高中國經濟競爭力的最大激勵。多年來，中國持續完善立法，不斷加強智慧財產權行政和司法保護力度，相關制度和保護水準符合國際通行規則。同時，中國堅持擴大開放，推行負面清單制度，對內外資企業一視同仁，努力改善外商投資營商環境。

商務部表示，隨著新技術和全球價值鏈的發展，智慧財產權保護已成為人類創新發展面臨的共性問題。中國願與世界各國一道，加強智慧財產權國際交流合作，共同應對挑戰。