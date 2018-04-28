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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

港樓價今年飆升9% 二手樓續破頂

2018-04-28 12:48世界日報 香港新聞組╱香港28日電

香港暫未跟隨加息，令樓價升勢得到支持，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）首攀180點，今年飆升9%，按年累漲16%。有學者表示，雖然下半年加息高唱入雲，但最少要加八次，利率多加2釐，存息高於通脹，樓價才有壓力。在目前經濟條件下，學者相信今年樓價最少升10%，即年底前仍有輕微上升空間。

大公報報導，指數反映香港二手樓持續破頂，業內人士分析指出，今年來細價樓表現優於大市，多個大型屋苑的中小型單位接連破頂，上車客憂遲買更貴，加速入市決定，推動樓價升幅比預期更快達標。

隨著中小型屋苑呎價陸續升穿2萬元(港元，下同，約2500美元)，大單位也追落後。CCL大型單位樓價指數最新報186.06點，連續三周創新高，過去六周累升9.14%，升幅顯著高於CCL中小型單位的4.61%。

據報導，四大分區樓價指數方面，港島、新界東及新界西樓價上周齊創新高，本周回軟，分別下跌1.16%、1.42%及0.13%。只有九龍指數獨升，報177.28點，按周上升1.8%並創新高。

在加息陰霾下，樓市升勢可否持續成疑問。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，樓市去向並非單看息率，即使香港加息，最少要加八次、每次加0.25釐，存款利率高於通脹，樓市才有壓力。他相信，目前香港經濟數據向上，香港在經濟穩定的條件下，今年樓價最少上升10%。

另外，樓價高處未算高，二手續錄高價成交，大埔中心呎價首越1.7萬元大關。代理指出，大埔中心20座中層F室，實用315方呎，售539萬元，呎價1萬7111元，為屋苑首次升穿1.7萬元呎。

而落後大市的柴灣杏花邨，呎價則升破2萬港元，消息指出，該屋苑27座中層2室，實用643方呎，望全海景，成交價1288萬港元，呎價2萬31元創屋苑歷史新高。

此外，青衣盈翠半島分層標準撲2萬元呎。中原副區域營業經理陳輝麟表示，盈翠半島12座中層D室，實用653方呎，享海景，以1293萬元沽出，實呎1萬9801港元為屋苑分層標準新高。

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