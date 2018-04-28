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受財政補貼減少影響 比亞迪第1季淨利驟降逾八成

2018-04-28 10:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

比亞迪新能源汽車。 新華社
比亞迪新能源汽車。 新華社
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受財政補貼減少影響，比亞迪第1季淨利驟降逾八成，顯示新能源車補貼逐漸縮水，對比亞迪的業績的衝擊還在持續發酵。

27日晚間，比亞迪發布第1季財報。報告期內，比亞迪營業收人民幣237.38億元，比去年同期增長17.5%；淨利1.02億元，比去年同期下降83.1%。

澎湃新聞報導，公司還預計上半年的淨利為人民幣3億元至5億元，比去年同期下滑71%至83%。

對於淨利大幅下跌，比亞迪在報告中指出，受補貼逐漸減少的影響，包括電動大巴和新能源乘用車在內的新能源汽車業務整體盈利，與去年同期相比有較大幅度的下降，同時激烈的行業競爭，也仍較大程度影響了汽車業務的盈利水準。

業績受補貼政策影響的車企還不只比亞迪一家。

剛剛公布第1季財報的中通客車，主要業績指標都呈明顯下降之勢。營業收入比去年同期下降15.2%，為人民幣78.5億元，淨利更是大降67.4%。中通客車表示，公司業績出現大幅衰退，主要是因新能源補貼政策調整所致。

有類似遭遇的還有宇通客車。該公司2017年財報顯示，2017年累計客車銷售6.72萬輛，比上年下降5.24%；營收人民幣332.22億元，年減7.33%；淨利31.29億元，年減22.62%。公司分析認為，部分指標出現不同幅度下滑的原因，也是受國家新能源補貼政策影響，客車行業需求出現大幅下滑。另外，補貼政策的調整，導致2016年透支行業部分需求，2017年尤其是上半年，需求下滑明顯。

根據今年2月大陸財政部、工信部、發改委等部門發布的《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2月12日至6月11日為過渡期，期間掛牌的新能源乘用車、新能源客車對應補貼有所調整，過渡期內的純電動車只能拿到2017年補貼標準的70%。

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