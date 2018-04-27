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能源股走高 港股收漲

2018-04-27 17:53中央社 香港27日綜合外電報導

隨著油價攀升，能源股反彈，加上投資人受到美股激勵，香港股市今天收漲。

法新社報導，恆生指數上漲272.99點或0.91%，收30280.67點。

上海綜合指數上揚7.20點或0.23%，收3082.23點。深圳綜合指數上漲5.73點或0.32%，收1776.13點。

上海港股香港
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