陸掀數位閱讀熱 去年接觸率達73%

2018-04-27 03:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



數位化閱讀已成為大陸民眾閱讀模式主流。（圖／擷取自中國青年報） 分享 facebook 中國新聞出版研究院所的國民閱讀調查顯示，大陸數位化閱讀方式（包括：網路線上閱讀、手機、電子閱讀器、光碟、PDA/MP4/MP5等）的接觸率，2013年達到50.1%後，已成為大陸民眾閱讀模式的主流。

中國新聞出版研究院指出，2017年大陸數位化閱讀方式的接觸率達到73.0%，數位化閱讀發展提升國民綜合閱讀率，使得整體閱讀人數持續增加，但也使圖書閱讀率增長放緩。

去年大陸圖書閱讀率為59.1%，微幅提升0.3個百分點。但報紙閱讀率37.6%，下降2.1個百分點；期刊閱讀率為25.3%，下降1.0個百分點。兩者比起2012年降幅都達到近20個百分點。

在各類數位化閱讀載體中，手機依然是最重要的選擇，去年有71.0%的大陸成年國民透過手機閱讀，較2016年上升4.9個百分點。

另一個重要途徑則是「微信」，比率達63.4%，另有59.7%透過網路線上閱讀。

大陸民眾停留在數位閱讀的時間也越來越長。

去年大陸成年國民人均每天手機接觸時長為80.43分鐘，比2016年增加6.03分鐘；每天人均網路接觸時長為60.70分鐘，增加3.48分鐘；每天人均微信閱讀時長為27.02分鐘，增加1.02分鐘。

另一個有趣現像是，「聽書」也逐漸成為部分大陸民眾的選擇。2017年大陸有兩成以上民眾有聽書習慣。其中，成年民眾聽書率為22.8%，較前一年提高5.8個百分點。各個年齡層中，14至17周歲青少年的聽書率最高，達28.4%。

大陸成年國民聽書的媒介，選擇「行動有聲App平台」比率最高，為10.4%，其次為傳統廣播及「微信語音推送」。