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陸再開放QDII 增額83億美元

2018-04-27 00:36聯合報 記者林則宏／綜合報導

大陸央行。圖／取自百度圖庫
大陸央行。圖／取自百度圖庫
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大陸國家外匯管理局在時隔三年後，近日再度重啟合格境內機構投資者（QDII）投資額度審核，新增八十三點四億美元投資額度。這顯示大陸資本市場進一步對外開放，也反映大陸當前應無資本外流疑慮。

這也是繼周二（廿四日）宣布將上海與深圳合格境內有限合夥（QDLP）及投資企業（QDIE）試點額度雙雙倍增至五十億美元後，再次放寬。

外匯局透過公告四月合格境內機構投資者投資額度審批情況表的方式，間接宣告重啟QDII額度審批。根據外匯局公布，截至今年四月廿四日，QDII獲批額度為九百八十三億美元，QDII也從一百卅二家增至一百四十四家。

QDII、QDLP、QDIE都是大陸在資本項目尚未完全開放下，有條件、有限度開放境內資金對外資的過渡性安排。大陸金融機構若想拓展海外業務，需要先向證監會、銀保監會申請獲得QDII資格，再向外匯局申請QDII額度。

二○一五年三月廿六日以來，儘管持續有多家機構獲得QDII資格，但外匯局的QDII投資總額度一直停留在八百九十九點九三億美元，三年來未曾釋放新額度。這與早前人民幣面臨貶值與資金外流壓力有關。

大陸本周透過提高QDLP與QDIE試點額度，以及重新審批QDII額度，新增對外投資額度近一百卅億美元，顯示大陸監管當局現階段應不擔心資金外流問題。

證券時報指出，QDII額度的釋放，有利於大陸金融機構拓展海外業務，預期QDII額度釋放速度未來還可望加快。

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