美國運通 傳將成大陸首家外商信用卡

2018-04-27 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



傳中國人民銀行（見圖）批准美國運通，成為進軍大陸信用卡市場的第一家外商。（美聯社） 分享 facebook

華爾街日報報導，美國運通（ＡＥ）有望獲得中國人民銀行批准，成為進軍大陸信用卡市場的第一家外商。ＡＥ計畫與中國移動支付提供商、連連集團組成合資企業，共同開展這項業務。

目前大陸的信用卡清算市場由國營的銀聯卡系統主導，官方醞釀開放市場已久。信用卡清算業務指的是信用卡持卡人刷卡後，銀行與銀行、銀行與受理刷卡的商家之間的資金結算、轉帳的過程。換言之，信用卡清算機構在信用卡產業鏈中位居關鍵角色。

美國運通發言人說，人行通知美國運通公司，將正式接受其清算和結算國內銀行卡交易的申請。接近人行的人士證實，官員已經對ＡＥ的申請給予口頭接受。

美國運通在二○一二年就與連連集團合作，為連連電子錢包提供技術，大陸消費者可以透過這些技術，來為手機加值並支付帳單。ＡＥ發言人Quinn表示，該公司的策略一直是在大陸組建合資企業。

據全球數據公司研究，到二○二○年，大陸銀行市場將是最大市場。流通的銀行卡數量將從二○一六年的六十億張增加到九十億張。目前大陸有六十七億張銀行卡在流通中，中國銀聯占九成的市占率。

不只美國運通，多家美國信用卡公司都在爭搶大陸市場。萬事達卡與三家陸企建立合作關係，向人行申請在大陸從事信用卡清算和結算交易，但迄今尚未被接受。

此外，Visa最近撤回並重新提交申請，準備在大陸成立一家全資企業。知情人士說，目前為止Visa的申請還沒有被人行接受。而Visa也在考慮，如果此舉行不通，將與中國銀行合作。

華爾街日報指出，即使人行口頭接受運通的申請，運通公司仍需克服一些困難，例如國家安全審查，才能在大陸開始營運。除了信用卡之外，全球信用評等公司也試圖登陸。三大信評機構標普、穆迪和惠譽等信用評等公司都已經提出申請。