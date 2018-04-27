親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美國運通 傳將成大陸首家外商信用卡

2018-04-27 00:30聯合報 記者李仲維／綜合報導

傳中國人民銀行（見圖）批准美國運通，成為進軍大陸信用卡市場的第一家外商。（美聯社...
傳中國人民銀行（見圖）批准美國運通，成為進軍大陸信用卡市場的第一家外商。（美聯社）
分享

華爾街日報報導，美國運通（ＡＥ）有望獲得中國人民銀行批准，成為進軍大陸信用卡市場的第一家外商。ＡＥ計畫與中國移動支付提供商、連連集團組成合資企業，共同開展這項業務。

目前大陸的信用卡清算市場由國營的銀聯卡系統主導，官方醞釀開放市場已久。信用卡清算業務指的是信用卡持卡人刷卡後，銀行與銀行、銀行與受理刷卡的商家之間的資金結算、轉帳的過程。換言之，信用卡清算機構在信用卡產業鏈中位居關鍵角色。

美國運通發言人說，人行通知美國運通公司，將正式接受其清算和結算國內銀行卡交易的申請。接近人行的人士證實，官員已經對ＡＥ的申請給予口頭接受。

美國運通在二○一二年就與連連集團合作，為連連電子錢包提供技術，大陸消費者可以透過這些技術，來為手機加值並支付帳單。ＡＥ發言人Quinn表示，該公司的策略一直是在大陸組建合資企業。

據全球數據公司研究，到二○二○年，大陸銀行市場將是最大市場。流通的銀行卡數量將從二○一六年的六十億張增加到九十億張。目前大陸有六十七億張銀行卡在流通中，中國銀聯占九成的市占率。

不只美國運通，多家美國信用卡公司都在爭搶大陸市場。萬事達卡與三家陸企建立合作關係，向人行申請在大陸從事信用卡清算和結算交易，但迄今尚未被接受。

此外，Visa最近撤回並重新提交申請，準備在大陸成立一家全資企業。知情人士說，目前為止Visa的申請還沒有被人行接受。而Visa也在考慮，如果此舉行不通，將與中國銀行合作。

華爾街日報指出，即使人行口頭接受運通的申請，運通公司仍需克服一些困難，例如國家安全審查，才能在大陸開始營運。除了信用卡之外，全球信用評等公司也試圖登陸。三大信評機構標普、穆迪和惠譽等信用評等公司都已經提出申請。

華爾街中國人民銀行
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

買房或租屋？陸學者提6個錢包論挨批

2018-04-26 19:48

陸再開放QDII 增額83億美元

2018-04-27 00:36

尾號99999 山東「老賴」手機號拍出48萬天價

2018-04-26 20:51

傳中國擬削減進口車關稅近半

2018-04-26 15:59

陸商務部批美保護主義 稱做好應對準備

2018-04-26 14:24

陸手機需求復甦 高通樂觀看待第3季表現

2018-04-26 10:14

高通營收展望超預期 一掃智機陰霾 大陸市場捎來春意

2018-04-26 07:39

取消流量漫遊費 7月1日如期實現

2018-04-26 04:49

中歐班列 打開重慶-德國市場

2018-04-26 04:49

滿幫集團 獲19億美元融資

2018-04-26 04:49

滬3年行動計劃 打響4大品牌

2018-04-26 04:49

天津貨航 布局全球航線

2018-04-26 04:49

大陸「國家隊」買股 偏愛軟體業

2018-04-26 01:45

陸股解碼／博弈、醫療 盤面焦點

2018-04-26 01:45

騰訊市值 今年來蒸發3兆

2018-04-26 01:45

三安光電賺45億 市場不賞臉

2018-04-26 01:45

萬科報喜 淨利激增28%

2018-04-26 01:45

萬洲Q1營運失色 股價重挫

2018-04-26 01:45

使用者付費掀風潮 大陸網路版權規模達3兆元

2018-04-26 01:43

特派員在現場／緊縮降槓桿…大陸經濟兩大挑戰

2018-04-26 01:30

大陸國家級貿易示範區 加速拓點

2018-04-26 01:30

大陸汽車進口關稅 將調降

2018-04-26 01:30

京東砸25億 入股安聯財險

2018-04-26 01:30

「大基金」二期募資 招手外商

2018-04-26 01:30

BAT搶網路保險牌照 仙拚仙

2018-04-26 01:30

李克強挺創業 提七大減稅

2018-04-26 01:30

中美貿易戰 學者：RCEP的談判值得關注

2018-04-25 23:02

雷軍宣布小米利潤永不超過5% 超出就還給使用者

2018-04-25 22:32

中興通訊：將在美採取法律行動 股票續停牌

2018-04-25 22:06

二家台企擠進「中國製造2025」 攻智慧製造

2018-04-25 12:21

大陸： 歡迎外企投資中國國家集成電路產業基金

2018-04-25 11:36

大陸央行下調人民幣存款準備金率1%

2018-04-25 11:36

那些和陸企打交道的人們 中興通訊案的換位思考

2018-04-25 10:41

南寧新印象 台青注入文創活水

2018-04-25 03:07

陸發表報告：一、二線城市基建 仍有投資空間

2018-04-25 03:07

河北東光 紙箱包裝機之鄉

2018-04-25 03:07

陸發明專利申請量 連7年全球第一

2018-04-25 03:07

打擊盜版音樂 陸2大平台版權合作

2018-04-25 03:07

5G來了 華為在馬德里演示

2018-04-25 03:07
看更多

熱門文章

女泣訴遭下藥性侵 被肉搜男出面案情大反轉！

2018-04-26 13:28

「我花錢養你們！」 肇逃被抓 官員妻甩警員耳光

2018-04-26 11:44

陸國防部：若台獨恣意妄為 解放軍將進一步行動

2018-04-26 16:15

章念馳：兩岸實力逆轉，今天台灣能不「被統一」？

2018-04-26 14:08

習近平視察武漢半導體廠 強調核心技術必須靠自己

2018-04-26 20:38

陸國產航母「動了一下」 中共稱將第一時間發布

2018-04-26 16:34

吵架後殘忍弒妻 冷血男「提頭顱閒晃」到警局自首

2018-04-26 14:57

解放軍嗆要對台獨採行動 陸委會批：狂妄放話

2018-04-26 18:01

新婚妻因病成植物人 貧困男求法官讓他離婚

2018-04-26 13:44

王毅口中的「中國人敗類」…中國立法嚴打「精日」歪風

2018-04-26 14:27

日本演員 拒演大陸「抗日神劇」

2018-04-26 14:10

加拿大罕見批評中共 在南海「製造敵意」

2018-04-26 10:49

嚴禁美化侵華戰爭 大陸將立法打擊「精日分子」

2018-04-26 10:36

陸國防部發言人吳謙：共軍東風26飛彈正式服役

2018-04-26 19:33

北韓專列送陸客遺體與傷患 金正恩親自送行

2018-04-26 11:33

上海善林金融600億龐氏騙局炸鍋 八人被補

2018-04-26 14:22

華為恐遭美封殺 陸：反對他國以國內法控制他人

2018-04-26 20:48

柯潔食言了 27日再戰中國圍棋AI

2018-04-26 21:22

4天2次 習近平再喊掌握大國重器

2018-04-26 14:25

徵人待遇都列「一般」 北大、浙大博士卻爭相詢問

2018-04-26 14:22

高通營收展望超預期 一掃智機陰霾 大陸市場捎來春意

2018-04-26 07:39

「天宮」太空站規劃出爐 3艙組合 2020建成

2018-04-26 09:57

李克強會見趙小蘭：中美經貿 談判大門敞開

2018-04-26 23:06

為國共論壇暖身 劉結一會見國民黨代表團

2018-04-26 12:02

畫出聲音、拍下情緒…她們是另類藝術家

2018-04-26 10:19

中歐班列 打開重慶-德國市場

2018-04-26 04:49

另類獎勵 校排前20名 發5斤豬肉與父母分享

2018-04-26 14:09

取消流量漫遊費 7月1日如期實現

2018-04-26 04:49

陸左派主辦紅色之旅 魂斷北韓大車禍

2018-04-26 10:10

紅鷹特技隊折翼 美國飛行員鄭州航展墜機身亡

2018-04-26 14:26

買房或租屋？陸學者提6個錢包論挨批

2018-04-26 19:48

手機WIFI深港通 深圳前海對港人開放

2018-04-26 13:04

自媒體人虛構小說涉誹謗伊利董座 內蒙警方進京拘捕

2018-04-26 15:59

中國32死者身分曝光！極左網站「烏有之鄉」北韓遇劫

2018-04-26 21:22

陸手機需求復甦 高通樂觀看待第3季表現

2018-04-26 10:14

四川474個重大工業項目 開工

2018-04-26 04:49

港泛民議員搶他人手機 面對去職壓力

2018-04-26 23:02

陸商務部批美保護主義 稱做好應對準備

2018-04-26 14:24

法國電視台重播「辱華劇」 主角公開挑釁抗議者挨轟

2018-04-26 21:28

傳中國擬削減進口車關稅近半

2018-04-26 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top