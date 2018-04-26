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買房或租屋？陸學者提6個錢包論挨批

2018-04-26 19:48中央社 台北26日電

中國大陸房價對很多人來說高不可攀，年輕人常為了該買房或租屋傷腦筋。身為中國央行貨幣政策委員會委員的經濟學家樊綱近日提出可依賴長輩資助購屋的「6個錢包論」，不料卻引發批評。

香港01今天報導，樊綱日前出席央視財經節目「中國經濟大講堂」時，有現場觀眾問起「對於年輕人來講，到底是應該買房還是租房？」樊綱回答說，這要取決許多個人因素。

他舉例，如果工作還不是很穩定，就不如租個「小房」；但如果要結婚，「並且小夫妻倆上面的6個錢包都能起作用，能幫著付首付（頭期款）」的話，那還是買房好。

樊綱所說的「6個錢包」是「父母算一個錢包，爺爺奶奶一個錢包，姥姥姥爺（外公外婆）一個錢包」以及另一半的父母、爺爺奶奶和外公外婆。

樊綱表示，中國房地產改政策，「就是要改變以前攢了一輩子錢，到老才能買得起房子的現象。」年輕人可以貸款買房，先住上房子。

不過，他補充，若沒錢支付頭期款和還房貸，就沒辦法買房。

報導指出，面對飛漲的房價，許多年輕人原本期待身為經濟學家的樊綱，可針對不合理現狀建言獻策，而不是教自己「靠父（輩們）幹」，因此不滿他的說法。

另有評論說，「6個錢包論」沒有什麼「險惡用心」，只是房地產市場長盛不衰的「先上車」理論的最新變種，因為房價永遠漲，而且房價上漲速度永遠比收入上漲速度快。因此，「先上車肯定比後上車有利」。

但評論還是點出「先上車」理論只是一種被動適應的生存智慧，並非絕對真理。「當下，比房價更牢固的或許是人們對房價的非理性信仰」，並指身為經濟學家、公眾人物，不應該「火上澆油」。

房地產結婚香港
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