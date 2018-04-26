BAT搶網路保險牌照 仙拚仙

2018-04-26 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



BAT（百度、阿里、騰訊）近年積極跨足保險產業，阿里在保險業布局最深入，也是最早拿到財險（產險）、壽險和保險代理三張保險牌照；騰訊也拿到三張牌照；百度目前則是擁有保險中介牌照。此外包括美團、蘇寧、小米也相繼成立保險公司。

投資界報導，對於傳統保險牌照來說，想要跨省經營就必須在該區域設立分公司，分支機構不得跨省經營保險業務，且新保險公司兩年內只能在省內開展業務；但網路保險牌照可以在規定的險種內，在全大陸範圍內經營，無須事先設立分支機構，因此隨著進場者愈來愈多，市場競爭也正在加劇。

經濟日報提供 分享 facebook BAT等網路巨頭進軍保險行業的一般路徑大概有三條：一是自己拿下牌照，二是收購牌照，三是和保險公司進行管道、產品端的技術合作。

阿里巴巴、騰訊和中國平安在2013年聯手成立眾安保險，拿到大陸首張網路保險牌照。

阿里的第二張網路保險牌照於2015年6月，由螞蟻金服、天弘基金分別出資人民幣3億元和2.05億元，與其他發起人一道發起設立信美人壽相互保險社。

在透過眾安保險布局之後，2015年7月，騰訊子公司北京英克必成科技有限公司與中信集團子公司中信國安，發起設立網路壽險公司「和泰人壽」。

騰訊與台資富邦財險聯合設立的深圳微民保險代理公司在2017年9月正式獲得保監會批准，騰訊持股深圳微民保險代理公司57.8%。

百度與安聯保險、高領資本2015年宣布聯合發起成立網路保險公司，隨後2016年，百度與太平洋產險簽署戰略合作協定，共同發起設立新的網路保險公司。

一直低調的百度金融在2017年，將黑龍江聯保龍江保險經紀有限責任公司納入旗下，拿下一張保險仲介牌照，2018年，百度向工商局預核百度太平洋財產保險股份有限公司獲通過。