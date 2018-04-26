京東砸25億 入股安聯財險

2018-04-26 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



中國保險行業協會官網日前公告，京東將斥資約人民幣5.37億元（約新台幣25億元），參與安聯財險中國的增資，增資後京東將以33.33%的股權比率，成為安聯財險中國的第二大股東。

華爾街見聞報導，安聯集團表示，與京東集團已達成合作共識，將成立數位化保險合資公司，給合各自優勢，開發並提供有吸引力的保障解決方案，以滿足中國消費者快速演變的需求。

安聯財險中國在中國保險行業協會官網上，公布「關於擬議變更註冊資本有關情況的資訊披露公告」。其中安聯財險中國的註冊資本，從目前的人民幣8.05億元增加至人民幣16.1億元。

增加的註冊資本將由北京京東三佰陸拾度電子商務公司、深圳匯京通達商務諮詢公司、中原信達智慧財產權代理公司出資。增資完成後，安聯財險中國將從原先的獨資變為合資險企，安聯保險集團仍將持股50%。

增資後，京東將持有安聯財險中國33.33%股權；京東董事長劉強東個人在北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司中持有比率為45%。

騰訊財經報導，京東金融CEO陳生強曾赴中國保險行業協會內部組織的一場會議演講指出，保險加上資料、科技以及新的風險定價技術，這才是保險業接下來重回快速增長通道的核心。透過技術去實現效率的提升、成本的降低、收入的提高，才應是保險+互聯網正確的打開方式。

從2013年起，京東就開始布局保險業務，與太平洋、平安等多家保險公司簽署戰略合作協定，在售保險品類涵蓋產險和壽險全產品線。