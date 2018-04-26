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特派員在現場／緊縮降槓桿…大陸經濟兩大挑戰

2018-04-26 01:30經濟日報 記者 賴錦宏

大陸國家主席習近平日前在博鰲論壇上，宣布四大開放措施，不久又宣布海南全島為自由貿易區，大陸官媒沈浸在一片擴大開放的歡呼中，然而，明眼人卻看得出來震天嘎響開放聲中，緊縮和降槓桿才是今年大陸經濟必須真正面對的主流環境。

今年第1季，中國大陸一線城市的房價普遍下跌；中美開啟貿易戰，雙方貿易摩擦愈演愈烈；在海南宣布開放大利多後，馬上宣布房地產嚴格限購，卡住數千億炒房資金。

這幾個經濟現象，表面上看起來毫不相干，其實有著密切的聯繫。

首先，今年北京要集中解決地方債問題。許多城市地方債和政府債務今年集中到期。2008年金融危機後，美、日、歐洲和中國，印鈔加碼，在量化寬鬆政策下，各大經濟體流動性空前豐裕。在連續九年的美股和樓市上揚的過程中，各類資產的泡沫都是建築在貨幣大放水之下。

美國進入加息週期、進入縮表，各個國家開始陸續跟上，整個全世界的錢越來越少，它勢必反映在各類資產上，也將影響全球經濟的走勢。貨幣大收縮，中國當然也不能置身事外。

中國大陸槓桿率太高，通俗解釋就是負債太多，經濟的運轉很大程度是靠借錢來支撐來發展。負債太多的，如果還加息而且貨幣緊縮，那麼還款的成本會變高，可能會使緊繃的資金鏈發生斷裂，這是非常大的風險。

根據國際清算銀行（BIS）的數據，到2017年年中，中國債務已經達到了GDP的256%，這不僅超過了新興市場國家190%的整體水準，也超過了美國的250%。

於是，顯而易見的，是大陸加大了金融業整頓、壓低債務、殺雞儆猴（如安邦、海航）。

其次，外部的變局。大陸在經濟上走鋼絲，又要顧及經濟的增速，也要避免引爆債務的連鎖反應，各方面的兼顧對於決策是非常大的考驗。

剛好，這時候爆發中美貿易摩擦。美國與中國大陸打起了貿易戰，勢必會給大陸的出口以及經濟帶來一系列的壓力。

第三，不再輕易啟動房地產帶動經濟的「絕招」。大陸經濟如果真的下滑，中國現在能撬動增長的手段不多，是不是又要走上用樓市來刺激經濟的老路？但從3月新組建的政府領導班子做法上看，依然對一、二線（準一線）城市進行限購，連海南也嚴控，這表示不會輕易重啟老路。

在中國大陸進入新的政治周期後，未來一段時間會呈現控制型經濟，必然嚴監管、緊資金。

中國大陸經濟在全球緊縮週期和大陸高槓桿的夾擊下，有諸多不確定性，再加之打破剛性兌付的趨勢，中國大陸已過了可以閉著眼睛買房，隨便押寶的階段了。

債務房地產
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