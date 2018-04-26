騰訊市值 今年來蒸發3兆

2018-04-26 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



騰訊今年來股價已下跌逾5%。 本報系資料庫 分享 facebook 港股「股王」騰訊近期股價持續呈現下跌走勢，昨（25）日再度下跌2.47%，收盤港幣386.8元（約新台幣1,470元），創下2017年12月8日以來新低。開年至今，騰訊市值已蒸發港幣8,569億元（約新台幣3.25兆元）。

新浪財經報導，近期騰訊控股股價持續下跌，月線更是呈現「三連跌」的趨勢。總計今年初至今，騰訊已走跌近5%，不但抵銷近期所有漲幅，市值更是僅剩下港幣3.67兆元（約新台幣14兆元）。昨日成交額則為港幣135億元（約新台幣515億元）。中金公司發表報告指出，騰訊近期股價表現，主要是受到網路遊戲業務疲弱的預期所拖累，加上收入組合轉變的不利影響，和投資在支付及內容使其毛利面臨壓力。

中金預期，騰訊今年首季的業績好壞機率參半，往後「小程式」可帶來更多上漲空間。而騰訊舉行的生態大會，加強了該行對其在複雜生態系統中連接各點，和有效變現能力的信心。 中金仍維持對騰訊的「買入」評級，目標價每股港幣540元（約新台幣2,050元）。

香港財華社分析，騰訊表現相當疲弱，但是否會是科技類股見頂的先兆，現時作出有關評論仍是言之尚早。但投資者確實對科技類股的熱情不如以往。從目前走勢而言，仍要視騰訊下月中公布的首季業績表現才能判斷。