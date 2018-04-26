萬科報喜 淨利激增28%

2018-04-26 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



萬科公布第1季財報表現亮麗。圖為萬科董事長郁亮。 本報系資料庫 分享 facebook 地產行業龍頭萬科昨（25）日公布第1季財報，營收人民幣308.3億元，年增65.8%；淨利潤人民幣8.9億元( 約新台幣41.8億元），年增28.7%。

華爾街見聞報導，關於未來的經營方向，萬科在財報中表示，將繼續鞏固住宅開發和物業服務優勢，將租賃住宅確定為核心業務，同時積極拓展商業開發和營運、物流倉儲服務、產業城鎮、冰雪度假、養老、教育等業務。

萬科第1季財報顯示，房地產業務合約銷售面積1,048.2萬平方公尺，合約銷售金額人民幣1,542.6億元，分別年增6.1%和2.7%。截至報告期末，萬科合併報表範圍內尚有3,563.6萬平方公尺已售資源未竣工結算，合約金額增至人民幣4,944.9億元，較2017年底分別增長20.3%和19.3%。

萬科第1季新增加開發專案49個，總規劃建築面積約943.5萬平方公尺，按萬科權益計算的規劃建築面積約429.9萬平方公尺。

規劃中專案總建築面積約6,223.1萬平方公尺，按萬科權益計算的規劃建築面積約3,790.7萬平方公尺。

其中，房地產業務結算面積165.1萬平方公尺，年增15.4%；房地產業務營收人民幣278.0億元，年增73.5%。

第1季萬科基本每股盈餘為人民幣0.081元，較去年同期的人民幣0.063元增長28.57%。

報告期間內，萬科持有的貨幣資金為人民幣947.8億元，與上一季相比大減45.57%。

萬科財報表示，主要是受普洛斯私有化交易完成及專案投資支出增加等因素影響，集中支付金額較大。儘管如此，萬科表示仍保持了良好的財務、資金狀況。

貨幣資金即使降到人民幣947.8億元，仍遠高於短期借款和一年內到期有息負債總和人民幣489.1億元。萬科表示，未來將深入踐行 「城鄉建設與生活服務商」戰略，持續探索並完成各項業務規劃的升級與落地。