大陸「國家隊」買股 偏愛軟體業

2018-04-26 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



截至目前為止，已有3,208家大陸A股上市公司披露了去年年報，超過A股總數的90%。

其中，大陸「國家隊」主力的中央匯金資產管理公司（匯金公司），共持有822家A股上市公司股分，其中26家是新進的添購名單。

澎湃新聞網報導，隨著公布去年財報的公司日益增加，大陸法人投資者的持有情況漸漸浮出水面，其中具有代表性的「國家隊」持股策略備受市場關注。根據Choice金融終端數據顯示，在目前已發年報的A股上市公司中，匯金公司作為大陸「國家隊」主力，在2017年第4季現身822家A股上市公司前十大流通股東。

所謂的大陸股市「國家隊」是指中國證券金融股份有限公司（證金公司）、中證金融資產管理計劃的十個賬戶、梧桐樹投資平台，以及五支國家隊基金等。

大陸中央匯金公司最新持有的26家A股上市公司中，涉及到大陸多個行業，包括電氣設備、商貿零售、醫藥生物、信息軟件等，所涉及的上市公司也都是各個行業的龍頭股。例如商貿零售行業的永輝超市、醫藥生物領域的廣生堂等。

值得一提的是，匯金公司新持有的這26家A股上市公司中，有四家是軟體公司，分別是創業軟件、恆華科技、世紀鼎利、四方精創，匯金公司持股佔流通股比例分別為1.19%、1.16%、0.37%、0.61%。

同時，匯金公司對東方證券持股的市值為人民幣6.54億元（約新台幣31億元），在這26家公司中居於首位。匯金公司持有東方證券5391.94萬股股票，持股比例為0.77%。

值得關注的是，匯金公司在2017年第4季並未對所持的股票進行出脫。