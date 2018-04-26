陸股解碼／博弈、醫療 盤面焦點

2018-04-26 01:45 經濟日報 ■陳舜津（保德信大中華基金經理人）



A股昨（25）日兩市開低後橫盤整理，深市略強於滬市，盤面上能源、金融、地產類股走勢疲弱，題材股相對活躍，上證綜合指數下跌0.35%，收在3,117.97點，深圳成指則微跌0.09%，以中小型A股為主的創業板則逆勢收高，在醫療保健、資訊科技類股勁揚下，上揚0.69%，滬深兩市成交金額人民幣4,195億元。

醫藥股午後掀漲停潮，主要受到2015年從美股下市的中資企業「藥明康得」即將轉回上交所上市的消息激勵；此外，大陸官方也釋出消息，將加快核心科技的突破，推升國產軟體、5G以及其他高科技研究概念股走升，漲幅皆在2%以上，表現較差的資訊科技次產業為國產晶片類股，主要因獲利了結賣壓拖累。

2月以來，A股在海外因素影響下，市場風險偏好迅速下降，觀察滬指月線，呈現下樓梯式的「三連陰」，從2月至今，滬指累計下跌逾一成，最低點落在4月17日，當時下探至3,064.03點，創2017年5月下旬以來新低，而從估值上看，目前滬指市盈率創2016年6月下旬以來新低。

儘管A股底部反覆震盪，但在大陸經濟平穩、企業的整體獲利保持穩定、利潤增速預計仍在二位數以上；考量本月以來，海外風險資產普遍出現「溫和修復式上漲」的行情，A股觸底反彈的氛圍是值得期待的。

至於港股，香港恆生指數昨日收盤下跌1.01%，國企指數則下跌1.23%，全日港股成交金額港幣980.6億元，為連續第四天位於港幣1,000億元下方，其中，騰訊控股下跌逾2%，創下12月8日以來新低，科技股走勢也相對低迷，舜宇光學、中芯國際等跌逾3%。

盤面上，以博弈、醫藥類股表現較為強勁，博弈股主要受到永利澳門第1季淨利較去年增加1.2倍的利多推升，醫藥股則受新創產業的上市制度激勵，包括康澤藥業、中國生物製藥漲逾5%。資金流向方面，港股通合計淨流入港幣7.29億元。

（作者是保德信大中華基金經理人）