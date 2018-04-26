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天津貨航 布局全球航線

2018-04-26 04:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津貨運航空有限公司董事長于文勇25日宣布，天津貨航將開通天津至首爾、河內、名古屋、大阪、札幌等多條國際航線，構建覆蓋全球的航線網絡，助力天津貨運貫通全球。

中新社報導，天津貨航舉行航線市場推介會，推介多條國際國內航線。海航貨運控股副總裁胡永科向與會人員展示了由該公司自主研發打造的航空貨運一體化服務平台—Hicargo，為進一步統籌天津貨航航空運力資源，助力天津打造中國國際航空物流中心奠定基礎。

天津貨航在推介會上還分別與年年有魚、Wiseway簽署合作框架協議。年年有魚目前在加拿大建立海鮮採購中心，並在日本札幌等地擁有海鮮中轉倉，在國內也擁有海鮮加工、暫養及分撥中心。而Wiseway是澳大利亞一家領先的綜合性的大型物流企業，主營業務為出口空（海）運、進口電商清關和生鮮冷鏈的進出口等。

根據協議內容，天津貨航將與年年有魚在貨運、海鮮貿易、生鮮供應鏈、跨境貿易等業務方面開展系列合作，雙方將充分發揮各自在生鮮產品的資源優勢，2018年通過天津口岸出口1萬噸生鮮產品；與Wiseway的合作則主要涉及到國際貨運業務、運營網點建設、跨境貿易、電商業務等方面，為天津貨航開拓澳洲生鮮市場奠定良好基礎。

天津貨航董事長于文勇稱，未來，天津貨航擬開通天津至成都、深圳、重慶、廈門、杭州、貴陽等多條國內航線，同時擬開通天津至首爾、河內、南薩哈林斯克、名古屋、大阪、札幌等多條國際航線，構建覆蓋全球的航線網絡，助力天津貨運貫通全球。

于文勇表示，多條航線的開通，不僅是天津貨航發展航空貨運的戰略選擇，同時也是響應「一帶一路」倡議、助推天津「一基地三區」建設、支持天津市打造國際航空物流中心的有力舉措。

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