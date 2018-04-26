滿幫集團 獲19億美元融資

2018-04-26 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸最大的車貨匹配信息平台之一、滿幫集團24日宣布完成合併後第一輪融資，融資金額19億美元。

中新社報導，此次融資由國新基金和軟銀願景基金聯合領投，包括Farallon Capital、Baillie Gifford等在內的多家境內外投資機構跟投。紅杉資本、騰訊等現有投資人也參與本輪融資。

滿幫已發展成中國最大的貨車車後服務平台之一，通過覆蓋柴油、ETC、新車、金融、保險、園區等服務領域，為貨車司機提供一站式服務。2018年，滿幫上線在線運費交易平台，已實現單月交易數億元人民幣。

據滿幫統計數據顯示，截至目前，中國幹線貨車700萬輛中有520萬輛是滿幫會員，中國物流企業150萬家中有125萬家是滿幫會員，中國公路貨物日周轉量182.8億噸公里中有135.9億噸公里是通過滿幫平台發佈。通過減少空駛，滿幫2017年為中國節省了860億元人民幣的燃油損耗，減少4600萬噸的碳排放。

未來，滿幫將進一步探索新能源、無人駕駛、國際化等領域，持續進行物流的基礎設施建設。

滿幫董事長兼CEO王剛說，滿幫將致力幫助貨主用戶和司機用戶降本增效，堅持以技術為導向，將滿幫打造成為全球最大的運力平台及運力公司。「滿幫接下來的主要任務是核心人才戰略，我們希望用80億元（人民幣）來尋找人才，必要的時候包括用併購的方式來完成人才戰略，讓大家一起合併夢想，來滿幫共同創業」。