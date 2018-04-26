滬3年行動計劃 打響4大品牌

2018-04-26 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海近日正式印發「關於全力打響上海四大品牌率先推動高質量發展的若干意見」和「上海服務」、「上海製造」、「上海購物」、「上海文化」4個專項三年行動計劃，明確打響「上海品牌」的路線圖和行動計劃。

中新社報導，「遠到上海牌手表、蝴蝶牌縫紉機，近到東方明珠、上海中心」，「上海品牌」一直是上海的驕傲。如今站在改革開放再出發的起點上，上海作出全力打響「四大品牌」（上海服務、上海製造、上海購物、上海文化）的重大決策部署，率先推動高質量發展，參與全球合作競爭。

上海市委、市政府24日召開全力打響「四大品牌」推進大會上，上海市委書記李強強調，打響「四大品牌」是上海貫徹落實國家戰略的重大舉措，推動高質量發展、創造高品質生活的重要抓手，改革開放再出發的重要實踐。

「四大品牌」各有側重又有機統一。「上海服務」重在提高輻射度。服務是中心城市最重要的功能，金融中心要融通全球，貿易中心要買賣全球，航運中心要覆蓋全球，經濟中心、科創中心要影響全球。

「上海製造」重在彰顯美譽度。努力把上海建設成為新興產業發展的策源地、先進製造業的產業集群高地，打造全新製造生態系統，推動傳統製造模式轉型。要給老品牌注入新內涵，使之煥發新活力。使「上海製造」成為新時代高質量、高品質的代名詞。

「上海購物」重在增強體驗度。消費品牌要更具豐富度、吸引力，抓住舉辦中國國際進口博覽會契機，加快引進更多全球優質商品、服務和有實力的零售商、採購商，推進更多國際國內知名品牌在上海首發全球新品。

「上海文化」重在展現標識度。充分用好紅色文化、海派文化、江南文化資源，激發上海文化的創新創造活力，加快建成更加開放包容、更具時代魅力的國際文化大都市。

最終，上海打響「四大品牌」要形成一批具有國際影響力的名企、名家、名師、名校、名醫、名院、名勝、名品、名園、名店、名街、名展、名賽、名節、名會等。