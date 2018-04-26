中歐班列 打開重慶-德國市場

2018-04-26 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「兩個月後，我們公司的首批產品將進軍中國市場。中歐班列（重慶）的運行，讓我有了拓展市場的新思路」。25日，在此間舉行的「感知重慶．2018德國企業家重慶行」活動上，德國舒爾茨有限公司董事長克勞斯．舒爾茨（KlausSchulz）如是說。

中新社報導，重慶近年來不斷擴大內陸開放高地建設。2011年3月首次開行的中歐班列（重慶）起始點在重慶沙坪壩區西部物流園內，班列途經新疆阿拉山口出境，最終到達歐洲物流集散中心德國杜伊斯堡。

2017年中歐班列（重慶）開行量達到663班，德國企業家在讚賞的同時，紛紛表示未來希望借力此班列拓寬市場。

德國舒爾茨有限公司成立於1890年，主要研發、生產、銷售特種洗滌劑，年產值1000萬歐元。

「我們企業為全球範圍內的麥當勞和星巴克獨家供應咖啡機清潔劑。經過走訪考察，我發現中國有龐大的咖啡消費群體，市場空間廣闊。」克勞斯·舒爾茨透露，目前，其企業產品多通過飛機、船舶運輸，「中歐班列（重慶）是連接中國與歐洲重要的物流通道。相信未來德國企業可循著班列沿線國家展開市場布局，經貿合作更加便捷」。

德國SMB咨詢管理公司總經理弗蘭克斯·斯燾普曼（FrankStolpmann）認為，中國企業到德國投資，主要集中在機器製造業、汽車零配件、電氣和再生能源等領域，近三年，中方在醫藥和生命科學行業的投資增長加快。

隨著中德合作需求不斷增多，合作領域不斷擴大，以中歐班列（重慶）為代表的國際貿易通道，讓雙方的合作前景更加光明。

中國（重慶）自由貿易試驗區沙坪壩管理辦公室副主任谷永紅表示，下一步，西部物流園將持續推動物流貿易項目向自由化、貿易口岸向國際化發展，通過降低物流成本，提升貿易效率方式，推進重慶內陸開放水平，助力企業「走出去」和「引進來」。