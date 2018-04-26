取消流量漫遊費 7月1日如期實現

2018-04-26 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國工業和信息化部（工信部）25日表示，目前各部門和企業正在加班加點，今年7月1日取消流量漫遊費是可以如期實現的。

中通社報導，在25日的國務院新聞發布會上，國家工信部信息通信發展司司長聞庫表示，目前，基礎電信企業取消流量漫遊費的工作進展到套餐梳理、規則調整、系統開發和改造階段，確保能在今年7月1日如期實現。

聞庫介紹，在流量使用上，基礎電信企業加大不限流量或大流量資費方案的推出力度，部分企業在新推出的套餐當中已經將本地流量升級為全國流量，開展流量套餐的擴容降費，對主流套餐推出優惠銷售，贈送用戶一定的通信費，對套餐裡所含的一些流量再進行加大擴容。

此外，聞庫表示，基礎電信企業也推出了一些特色產品，以支持中小企業的「雙創」。他表示，中小企業寬帶專線的價格今年預計將下降10%—15%。

在網絡提速方面，聞庫指出，國家工信部也做了一系列推動工作，今年要進一步促進用戶寬帶的速率提升，目標是讓超過一半的中國家庭寬帶用戶都能夠使用100兆以上的寬帶速率。聞庫透露說，將在今年上半年出台相關的上行速率標準。

據悉，在今年的中國兩會上，「政府工作報告」中提出了關於網絡提速降費的工作目標。其中，提出了取消流量「漫遊」費，即移動網絡流量資費年內至少降低30%，取消本地和全國流量資費的差額。