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陸訴美鋼鋁關稅措施磋商 歐盟要求加入

2018-04-25 13:08中央社 台北25日電

大陸官媒新華社今天發自日內瓦的報導說，歐洲聯盟近日已向世界貿易組織表示，請求加入中國日前針對美國鋼鋁關稅提起的世貿組織爭端解決機制下磋商。

報導說，歐盟（EU）近日向世貿組織（WTO）遞交文件，稱美方採取的關稅措施對歐盟的鋼鋁產品銷售和出口可能產生重大影響，而磋商結果也將涉及歐盟的主要貿易利益，因此請求加入磋商。

歐盟在文件中表示，美國對歐盟的鋼鋁關稅豁免期若無法延長，美國關稅政策將對歐盟出口構成巨大損害。

據2017年歐盟對美出口規模估算，歐盟是對美鋼鐵產品第一大出口方和鋁產品第五大出口方，而美國對鋼鐵和鋁產品徵收的關稅將分別涉及歐盟鋼鐵產業53億歐元和鋁產業11.1億歐元的出口產品。

美國總統川普3月8日宣布，由於進口鋼鋁產品危害美國國家安全，美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。

3月22日，美國表示將暫時豁免對歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥以及南韓等經濟體的鋼鋁關稅，豁免期將於5月1日結束。

中國於4月5日在世貿組織爭端解決機制項下向美方提出磋商請求，正式啟動爭端解決程序。歐盟等也向美方提出在「保障措施協定」框架下就鋼鋁關稅展開磋商。

歐盟貿易戰
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