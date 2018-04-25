中印峰會在即 中國尚未贏得印度支持一帶一路

2018-04-25 00:34 中央社 北京24日綜合外電報導



印度總理莫迪本週抵達中國進行破冰訪問前夕，上海合作組織外長會議今天結束，中國政府野心勃勃的一帶一路計畫，尚未贏得印度的支持。

路透社報導，一帶一路是中國國家主席習近平的劃時代計畫，以基礎建設把中國與亞洲其他地區和以外地區連結起來，這是中國昔日絲路的重大改造。

印度尚未加盟一帶一路計畫，是因為其中一個重點計畫斥資570億美元的「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor），部分工程貫穿巴基斯坦掌管的克什米爾（Kashmir）地區，但印度認為這個地區屬於印度領土。

中國能否贏得印度對於一帶一路的支持，可能成為衡量莫迪（Narendra Modi）訪問中國是否成功的重要指標。莫迪預定27日和28日在中國湖北省武漢市和習近平舉行非正式會晤。

中國和俄羅斯主導的「上海合作組織」（SCO）外長會議在北京落幕，但會後發表的公報顯示，印度外長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）並未表態支持一帶一路。印度和巴基斯坦去年才加入上海合作組織。

公報中指出，來自哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄國、塔吉克及烏茲別克的外長，「重申支持中國的一帶一路計畫」。