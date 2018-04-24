美駐港總領事 憂心中國經濟改革開倒車

2018-04-24 23:45 中央社 香港24日綜合外電報導



美國駐香港總領事唐偉康今天發表措詞強烈的談話，表示美國已在貿易問題上對中國發出「黃牌」，他並擔心中國在經濟改革上開倒車。

美國總統川普上個月批准對價值數百億美元進口中國產品課徵高關稅的計畫，北京也宣布對美國主要出口農產品課徵報復性關稅，並揚言要對美國黃豆業採取類似行動。

美中貿易爭端引發各界憂心可能引發全面貿易戰，恐將危及全球經濟。

法新社報導，唐偉康（Kurt Tong）表示，中國違反了對世界貿易組織（WTO）的承諾，而且已到不利美國的程度，美方如今「有正當理由要求賠償」。

熱愛足球的唐偉康說：「借用我最喜歡運動的術語，中國已經拿到了該得的黃牌。」

他在香港外國記者會（Foreign Correspondents' Club）表示：「黃牌是要讓球員在使人受到傷害前有機會先改變踢球風格。」

唐偉康也表示，有「令人憂心的跡象」顯示，由於中央政府加強管制，中國在經濟改革上開倒車。

他指出，問題包括對外資進入中國不利的條件、高關稅和智慧財產權缺乏保障。

他又說：「有些分析師表示，鑑於中國的規模和重要性，如今中國已大得難以挑戰。我的看法正好相反，我認為中國問題太大了，不能夠忽視。」

唐偉康表示，半自治的香港應該樹立典範，展現一個經濟體如何既能夠作為中國的一部分，又遵守世界規則。