阿根廷200輛動車訂單 陸企拿下

2018-04-25 03:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中車青島四方機車車輛股份有限公司（簡稱「中車四方」）表示，阿根廷當地時間4月23日，該公司與阿根廷交通部在布宜諾斯艾利斯簽署了羅卡線200輛城際動車組及配件供貨合同，總金額2.78億美元。這是中車四方在阿根廷獲得的第三批城際動車組出口訂單。

中新社報導，2013年，為對布宜諾斯艾利斯城鐵網線進行現代化更新改造，阿根廷交通部先後兩次向中車四方採購總計709輛城際動車組，用以更換薩緬托、米特雷和羅卡三大城鐵線路上的老舊車輛。

據悉，此次簽訂的200輛城際動車組訂單，屬於羅卡線的增購項目，也是布宜諾斯艾利斯地區綜合客運鐵路運輸計劃的一部分。

本次增購後，羅卡線將完成所有老舊車輛的更換。

目前，羅卡線在線運營的城際動車組採用3輛或4輛編組，增購車輛投入使用後，該線城際動車組將擴編為8輛編組。增購擴編後，羅卡線的客運容量將提高20%，有效滿足該線路的客運需求。

按計畫，增購車輛將在2019年年中開始交付。

作為阿根廷的首都，布宜諾斯艾利斯有一千多萬人口，在主城周圍建有20多個衛星城，衛星城和主城之間主要依靠城鐵線路連接。中車四方此前提供的709輛城際動車組，已全部在布宜諾斯艾利斯上線運營，覆蓋薩緬托、米特雷和羅卡三條主要城鐵幹線，每天服務上百萬人次。這些「中國造」列車技術先進、設施完善，得到阿根廷政府和民眾的廣泛認可，官方統計乘客滿意度高達97%，當地越來越多的人開始選擇城鐵出行。