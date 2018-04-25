打擊盜版音樂 陸2大平台版權合作

2018-04-25 03:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家版權局新聞發言人于慈珂昨天在北京表示，自2015年國家版權局組織開展網路音樂版權秩序專項整治以來，網路音樂的侵權盜版行為得到有效遏制，網路音樂版權秩序也有了明顯好轉。

中新社報導，中國國務院新聞辦公室24日舉行2017年中國知識產權發展狀況新聞發布會。對於騰訊音樂和網易雲音樂今年就網路音樂版權合作事宜達成版權合作一事，于慈珂表示，這有利於網路音樂作品全面的授權和廣泛的傳播。他指出，此次雙方的版權合作也是國家版權局鞏固網路音樂版權整治的成果之一。

談及國家版權局在促進網路音樂產業方面的相關舉措時，于慈珂表示，在加強網路音樂版權保護的同時，推動音樂作品更廣泛傳播，是促進網路音樂產業更快發展的重要問題，國家版權局採取了多項措施進行監管和協調。

他介紹，國家版權局此前先後約談了主要的網路音樂服務商和主要音樂公司，要求他們促進網路音樂全面授權和廣泛傳播，避免獨家授權，探索建立符合市場規律和國際慣例的網路音樂版權的授權和運營模式。

于慈珂稱，國家版權局將進一步加強網路音樂版權的重點監管，要求網路音樂服務商和音樂公司加強網路音樂資源的版權管理，積極建立良好網路音樂版權生態。