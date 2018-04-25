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陸發明專利申請量 連7年全球第一

2018-04-25 03:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家知識產權局局長申長雨24日在北京表示，2017年，中國發明專利申請量達到138.2萬件，同比增長14.2%，連續7年居世界首位。

中新社報導，「4·26」世界知識產權日前夕，中國國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會介紹2017年中國知識產權發展狀況有關情況。

申長雨在發布會上說，2017年中國知識產權創造量質齊升。全年發明專利申請量達到138.2萬件，同比增長14.2%，連續7年居世界首位。累計有效商標註册1492萬件。中國申請人提交馬德里商標國際註册申請4810件，排名全球第三。

申長雨指出，2017年中國知識產權保護更加嚴格，專利行政執法辦案量6.7萬件，同比增長36.3%；商標行政執法辦案量3.01萬件，涉案金額3.33億元（人民幣，下同）；版權部門查處侵權盜版案件3100餘件，收繳盜版品605萬件；海關查獲進出口侵權貨物1.92萬批次，涉及侵權貨物4095萬件，案值1.82億元。

申長雨還談及近期由美國發起的「301調查」。申長雨說：美國的調查結果是沒有看到或者忽視了中國正在加強知識產權保護力度的客觀事實。他表示，中國始終堅持對國內外企業的知識產權一視同仁、同等保護。去年，中國還修訂「反不正當競爭法」，加強了對商業秘密的保護。

申長雨說，2017年，中國對外支付的知識產權使用費已經達到了286億美元，逆差超過200億美元。其中，支付美國的知識產權使用費同比增長了14%。由此可見，中國始終都是知識產權國際規則的堅定維護者、重要參與者和積極建設者。

針對重新組建的國家知識產權局之主要職能，申長雨表示，為瞭解決長期以來存在的專利、商標、原產地地理標誌分頭管理和重複執法的問題，完善知識產權的管理體制，中央做出了重新組建國家知識產權局的重要決定，通過這次改革，在縱向上，有利於打通知識產權創造、運用、保護、管理和服務的全鏈條，推動知識產權治理體系和治理能力的現代化。在橫向上，有利於發揮專利、商標、原產地地理標誌的組合效應，更好地支撐創新驅動發展和擴大對外開放。

他說，重新組建後的國家知識產權局將組織實施國家知識產權戰略，特別是強化知識產權的創造、保護、運用；負責知識產權保護的工作，推進知識產權保護體系建設，指導商標、專利的行政執法；負責專利、商標、原產地地理標誌的註册登記和行政裁決；統籌協調涉外知識產權事宜，按照分工開展對外知識產權談判。

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