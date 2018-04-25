陸發表報告：一、二線城市基建 仍有投資空間

2018-04-25 03:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國金融四十人論壇（CF40）23日發布報告指出，當前中國大部分一、二線城市仍有擴大基建投資空間。

中新社報導，CF40這份「2018年第一季度宏觀政策報告」指出，中國基礎設施建設投資增速近五年來穩步下行，其投資結構也發生顯著變化。鐵路、公路、機場等傳統基建項目在基建總投資中占比有所下降，水利、環境和公共設施管理業項目投資則快速上升，2017年時已占到全部基建投資近一半規模。

CF40高級研究員張斌分析說，恰當的基建投資有助於提升全社會生產率，在有效需求不足時提供總需求，帶動私人部門投資率上升；過度的基建投資則帶來全社會資金和勞動力成本過度上升，擠出私人部門投資，不利於提升資源配置效率和全社會生產率。

國際經驗顯示，當城市化率達到較高水平後，公共投資成本形成占GDP比重將開始持續下降。報告顯示，參考日本、韓國等經濟體發展經驗，當前中國城市化率仍處在快速攀升期，基礎設施投資固定資本形成占GDP比重的向下調整點亦未出現，難言基建過度。

張斌同時指出，2003年至2017年間，中國基建投資增速上升伴隨民營固定資產投資增速上升，同時基建投資與GDP缺口呈負相關，這說明基建投資在總需求不足環境中上升，在總需求旺盛環境中下降，其發揮了平抑總需求波動的作用，對私人部門投資並未產生顯著擠出效應。