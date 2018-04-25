親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

南寧新印象 台青注入文創活水

2018-04-25 03:07聯合報 樊德平／南寧報導

台青林大為在廣西南寧成立勝華集團，不僅打造當地首家文創風格+Loft戶型的主題酒店，近年來更積極推動文創事業，陸續與廣西國企灕江書院、廣西文化藝術中心等合作，將台灣文創元素和成熟的商業模式引進當地，「就像誠品之於台灣年輕人的記憶一樣，我們要創造不一樣的南寧，營造廣西新氛圍。」

台青林大為在廣西南寧成立勝華集團，近年來積極推動文創，陸續與廣西國企灕江書院、廣...
台青林大為在廣西南寧成立勝華集團，近年來積極推動文創，陸續與廣西國企灕江書院、廣西文化藝術中心等合作，將台灣文創元素和成熟的商業模式引進當地。 圖／林大為提供
分享

林大為表示，現在台商來大陸發展，資金規模和當地企業差距太大，「與其硬碰硬，不如從文化交流的角度切入」，他以南寧為例指出，他到當地五年多，看到城市進步的速度飛快，一年一條地鐵，在台灣想都不敢想，但硬體雖強，軟體方面卻還有很大的進步空間，「為這些硬體注入內涵，這就是台青可以把握的機會。」

去年，國企廣西出版傳媒集團面臨轉型，希望打造新型態的閱讀模式，建立「灕江書院」；林大為則也在為集團經營的「毛伊咖啡」尋轉型之路，「因為當地白領氛圍還不強，光靠咖啡不好做」，他希望以文創角度切入，結合咖啡、茶飲、閱讀、歌劇、音樂等元素，打造文創活動平台，雙方因此一拍即合，在彼此磨合半年後，灕江書院於11月正式開幕，毛伊咖啡不僅在書院內設有吧台，更為灕江書院舉辦的展演、活動出謀劃策。

雙方與可口可樂日前還共同發起「可口可樂城市罐」主題摩登手繪活動，邀集廣西藝術學院、廣西民族大學和各界同好等手繪達人一同參與。林大為說，透過藝術形式，不僅能展現當代南寧的嶄新面貌，還能提升文創氛圍、讓更多人感受到南寧的美，並能藉此推動台灣的文創理念融入廣西、促進兩岸文化藝術交流。

曾在廈門創業的台青劉振業，也被廣西進步的速度所吸引，今年年後來到毛伊咖啡擔任執行總監，負責為品牌開發新茶飲、與灕江書院對接活動合作等，他曾任王品集團接待組組長、85度C咖啡店經理，五年前還自創「片刻咖啡」品牌，但有感於台灣市場小、品牌更迭快，在看到毛伊咖啡在南寧接地氣且能與各界資源整合的發展模式後，希望也可以留在當地拚看看。

他並表示，南寧是大陸推進「一帶一路」的重要城市，同時也是廣西與東盟各國的連接點，對接東盟六億人口市場，現在已正逐漸從原本人們眼中的邊陲，變成「中國夢」的起點。林大為也指出，台青可以把握機會，來南寧這個大舞台發揮自己的軟實力。

咖啡文創可口可樂
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

大陸支付智財權費用 衝高

2018-04-25 01:29

陸拚核電 興建中機組數量冠全球

2018-04-25 00:08

港開放未盈利生技業IPO

2018-04-25 01:33

陸發表報告：一、二線城市基建 仍有投資空間

2018-04-25 03:07

河北東光 紙箱包裝機之鄉

2018-04-25 03:07

陸發明專利申請量 連7年全球第一

2018-04-25 03:07

打擊盜版音樂 陸2大平台版權合作

2018-04-25 03:07

5G來了 華為在馬德里演示

2018-04-25 03:07

阿根廷200輛動車訂單 陸企拿下

2018-04-25 03:07

陸股解碼／新藥、消費題材 聚焦

2018-04-25 01:33

融創併萬達 未完全達陣

2018-04-25 01:33

大陸境內機構對外投資 放寬

2018-04-25 01:32

陸專利申請數 連七年冠全球

2018-04-25 01:29

時隔3年 中國銀行再發行140億「寶島債」

2018-04-24 11:59

陸媒：發展晶片產業 兩彈一星模式行不通

2018-04-24 11:08

陸首家新零售+無人書店 上海開業

2018-04-24 02:13

漳州台胞服務年 與廈門搶人才

2018-04-24 02:13

上海新零售快閃店 紙巾婚紗穿上身

2018-04-24 02:13

陸加工貿易博覽會「兩自」正夯

2018-04-24 02:13

精算大數據 讓老乾媽產值200億

2018-04-24 02:13

福建 徵集投資400個重點項目

2018-04-24 02:13

晉江鞋博會 意向成交逾205億元

2018-04-24 02:13

陸股解碼／5G設備通訊 搶眼

2018-04-24 01:58

三馬之戰 打到網路醫療

2018-04-24 01:58

中鋁Q1淨利減近兩成

2018-04-24 01:58

大基金力挺半導體國家隊

2018-04-24 01:58

上交所強化交易監管

2018-04-24 01:58

平安健康醫療 下月在港IPO

2018-04-24 01:58

大陸IPO審批從嚴 今年來過關率僅49.23%

2018-04-24 01:56

特派員在現場／浙大博弈課 論辯貿易戰

2018-04-24 01:53

冬來春走 候鳥投資客占88%

2018-04-24 01:53

全域限購 海南重手打炒房

2018-04-24 01:53

習近平點名5市場 大陸將更重視資本風險

2018-04-24 00:31

貴州「老干媽」辣椒油產值200億元 背後秘密何在？

2018-04-23 16:07

陸銀行業擬升存款利率 融資成本或放鬆

2018-04-23 14:00

房價應聲瘋漲後 海南居民每戶限購一間房

2018-04-23 11:12

平安健康醫療科技5月4日赴港IPO 擬募資87億港元

2018-04-23 10:28

台商陳仲信養龜 開發龜板肽面膜

2018-04-23 01:39

拚數位經濟 福州7措施加快發展

2018-04-23 01:39
看更多

熱門文章

15年拚6艘！大陸國產航母試航 有一項強過遼寧艦

2018-04-24 11:00

酒駕男遇臨檢當警面猛灌酒 反問：你怎證明我酒駕？

2018-04-24 14:27

男誆「試車」直接騎走機車 賣家打開錢袋傻眼了

2018-04-24 14:47

手術做到一半發現沒有腫瘤 家屬向醫院索賠48萬

2018-04-24 11:12

77歲老人3小時被搧57耳光 看護竟辯鬧著玩

2018-04-24 11:32

迪士尼為復仇者爭議道歉 承諾找「中國代言大使」會謹慎

2018-04-24 12:37

央視接連曝光殲-10C、東風26 背後目的為何？

2018-04-24 09:20

盧麗安：大陸高校發展前景大 台灣要看長遠一點

2018-04-24 11:10

陸媒：發展晶片產業 兩彈一星模式行不通

2018-04-24 11:08

南海、西太平洋後 大陸遼寧艦在東海實兵對抗訓練

2018-04-24 08:47

大陸興建中的核電機組達20部 居全球之冠

2018-04-24 20:03

中印領導人會晤選武漢 陸外交部：莫迪沒去過

2018-04-24 22:58

時隔3年 中國銀行再發行140億「寶島債」

2018-04-24 11:59

海軍69歲生日 遼寧艦東海實兵對抗演練

2018-04-24 13:56

北韓大車禍 中國：感謝金正恩慰問探視

2018-04-24 22:51

廣東清遠KTV縱火嫌疑人被捕 承認放火

2018-04-24 16:37

阿里公布無人物流車測試影片

2018-04-24 22:17

展翅11cm 成都驚現世界最大蚊？

2018-04-24 18:00

郭文貴爆料公文…「按需要下單 照單生產出貨」

2018-04-24 18:00

抓到「代工者」 重慶警方：郭文貴的爆料公文都是偽造的

2018-04-24 18:00

中共政治局暗示可能扭轉經濟政策 大陸股市大漲

2018-04-24 18:10

全球最差科技股聯想 恐遭恆指踢出局

2018-04-24 20:12

捍衛言論自由 大陸女權之聲提告盼回復帳號

2018-04-24 15:26

廣東清遠KTV深夜惡火釀18死 警疑人為縱火

2018-04-24 09:18

感人！川版忠犬八公 天天車站等主人回家

2018-04-24 18:00

陸促擴內需突破核心技術 分析：貿易戰壓力浮現

2018-04-24 13:51

糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04

北大生公開信事件 黨媒：建設性意見要及時吸納

2018-04-24 22:56

遼寧艦編隊22日進行東海實兵對抗訓練

2018-04-24 06:21

美學者：料波頓與台軍事合作 踩北京紅線

2018-04-24 22:55

對立→互動 泛民與北京關係回暖

2018-04-24 17:42

遼寧艦 爭議海域頻「亮劍」

2018-04-25 00:08

石棺藏屍案 3嫌商討處理屍體曾提議「煮來吃」

2018-04-24 17:42

教師性侵案要真相 北大現大字報聲援學生

2018-04-24 13:51

中國：對外支付8千億智財權費用 始終守規則

2018-04-24 17:05

戰國趙長城被截斷 禍首疑是發電廠

2018-04-24 17:42

美駐港總領事 憂心中國經濟改革開倒車

2018-04-24 23:45

解放軍兩款新武器 央視高調曝光

2018-04-24 23:47

王志民赴港立會釋善意 讚6泛民 邀議員再聚

2018-04-24 17:38

第三批預備航天員選拔 女性也可報名

2018-04-24 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top