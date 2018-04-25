南寧新印象 台青注入文創活水

台青林大為在廣西南寧成立勝華集團，不僅打造當地首家文創風格+Loft戶型的主題酒店，近年來更積極推動文創事業，陸續與廣西國企灕江書院、廣西文化藝術中心等合作，將台灣文創元素和成熟的商業模式引進當地，「就像誠品之於台灣年輕人的記憶一樣，我們要創造不一樣的南寧，營造廣西新氛圍。」 台青林大為在廣西南寧成立勝華集團，近年來積極推動文創，陸續與廣西國企灕江書院、廣西文化藝術中心等合作，將台灣文創元素和成熟的商業模式引進當地。 圖／林大為提供 分享 facebook

林大為表示，現在台商來大陸發展，資金規模和當地企業差距太大，「與其硬碰硬，不如從文化交流的角度切入」，他以南寧為例指出，他到當地五年多，看到城市進步的速度飛快，一年一條地鐵，在台灣想都不敢想，但硬體雖強，軟體方面卻還有很大的進步空間，「為這些硬體注入內涵，這就是台青可以把握的機會。」

去年，國企廣西出版傳媒集團面臨轉型，希望打造新型態的閱讀模式，建立「灕江書院」；林大為則也在為集團經營的「毛伊咖啡」尋轉型之路，「因為當地白領氛圍還不強，光靠咖啡不好做」，他希望以文創角度切入，結合咖啡、茶飲、閱讀、歌劇、音樂等元素，打造文創活動平台，雙方因此一拍即合，在彼此磨合半年後，灕江書院於11月正式開幕，毛伊咖啡不僅在書院內設有吧台，更為灕江書院舉辦的展演、活動出謀劃策。

雙方與可口可樂日前還共同發起「可口可樂城市罐」主題摩登手繪活動，邀集廣西藝術學院、廣西民族大學和各界同好等手繪達人一同參與。林大為說，透過藝術形式，不僅能展現當代南寧的嶄新面貌，還能提升文創氛圍、讓更多人感受到南寧的美，並能藉此推動台灣的文創理念融入廣西、促進兩岸文化藝術交流。

曾在廈門創業的台青劉振業，也被廣西進步的速度所吸引，今年年後來到毛伊咖啡擔任執行總監，負責為品牌開發新茶飲、與灕江書院對接活動合作等，他曾任王品集團接待組組長、85度C咖啡店經理，五年前還自創「片刻咖啡」品牌，但有感於台灣市場小、品牌更迭快，在看到毛伊咖啡在南寧接地氣且能與各界資源整合的發展模式後，希望也可以留在當地拚看看。

他並表示，南寧是大陸推進「一帶一路」的重要城市，同時也是廣西與東盟各國的連接點，對接東盟六億人口市場，現在已正逐漸從原本人們眼中的邊陲，變成「中國夢」的起點。林大為也指出，台青可以把握機會，來南寧這個大舞台發揮自己的軟實力。