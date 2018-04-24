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美媒：滴滴打車計畫最快2018年上市

2018-04-24 22:51中央社 記者陳家倫上海24日電

滴滴出行近來勁敵環伺，在美團、高德、攜程相繼進軍網約車市場後，滴滴尋求IPO抵禦強敵。媒體報導指出，滴滴出行計畫最早今年IPO，尋求至少700億至800億美元估值。

中國財經資訊平台華爾街見聞引述外媒報導指出，近幾週以來滴滴出行正與多家投行洽談首次公開發行（IPO）事宜，期望最早於2018年下半年上市。報導說，滴滴加快推進IPO主因是希望透過公開募資，抵禦國內、外競爭對手的挑戰。

華爾街日報報導，滴滴出行計畫最早今年IPO，尋求至少700億至800億美元（約新台幣2兆861億元至2兆3841億元）估值。相比之下，優步（Uber）的估值峰值僅有400至500億美元。也就是說滴滴目前的IPO估值，要遠高於Uber的歷史峰值。

滴滴出行目前是中國市場上最大的出行平台，正在進軍拉丁美洲與東南亞市場。2016年8月1日，滴滴出行與Uber當時在中國的分支「優步中國」對外宣布合併。

合併後，滴滴在中國出行市場上的最大勁敵不復存在，還集百度、阿里、騰訊等多方投資於一身，近來更開始大刀闊斧地進軍外賣、共享單車等多個新領域，似乎要成為BAT（百度、阿里、騰訊）之外的中國第四大巨頭。（編輯：馮昭）

滴滴出行IPOUber
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