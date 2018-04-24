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吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

中共政治局暗示可能扭轉經濟政策 大陸股市大漲

2018-04-24 18:10經濟日報 記者任中原╱即時報導

中國大陸領導當局傳送出經濟成長可能減緩的強力訊息，並準備在經濟成長面臨嚴重減速的威脅時，適度扭轉政策方向，包括可能採取較寬鬆的貨幣政策。此一消息被股市視為利多，陸股大漲約2%。

據大陸官方媒體發布的消息指出，中共政治局常委會議發表聲明指出，基於地緣衝突情勢益發複雜，必須加強工作力度才能達成經濟成長目標。第1季經雖仍然紅火，但專家預測今年成長將減緩，因為中美貿易緊張升高。以及政府繼續清理金融業負債。

政治局聲明中指出，必須促進國內需求，並且未再提到減債工作，投資人解讀為政府可能在必要時會放棄緊縮措施，24日滬市及深市指數分別上漲1.99%及2.28%，是兩個月來最大漲幅。

儘管美中貿易緊張正趨緩和，但政治局聲明中指出，領導階層正準備對任何可能的經濟動盪採取先制措施。

聲明中指出，領導階層在會議中要求「更大膽地改革及開放，並即時執行重大的開放政策，並表示中國必須降低企業的資金成本。

北京九州證券首席經濟學者鄧海清表示，「目前經濟表面雖平靜，但卻暗潮洶湧，領導階層的態度已大幅轉變。目前當局對穩定經濟成長的重視程度是2015年來最強的一次」

香港那提西銀行大中華區首席經濟學者徐建煒表示，面對貿易不確定，及美中投資關係緊張，中國政府已經意識到今年難以達成預訂的成長目標。這是相當有份量的變化。

據彭博資訊的調查，經濟學者預估今年中國經濟成長率將減緩到6.5%上下，與政府目標相同，比去年的6.9%明顯下降，且預測未來兩年成長將進一步減緩。

針對美中高科技產業摩擦，聲明中呼籲在核心科技方面須有突破，並支持新產業與企業。

摩根士丹利首席大陸經濟學者邢自强表示，人民銀行上周降低存款準備率，本周政治局又發表聲明，顯示當局先預防性地微調緊縮速度，主因外部的不確定性升高，及第一季信用成長率下降的速度比預期快。

上海申銀萬國證券研究公司分析師指出，政治局會議強調促進國內需求及降低融資成本，進一步證實政府擔心經濟的下降壓力。

北京人民銀行上海
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