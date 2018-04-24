精算大數據 讓老乾媽產值200億

2018-04-24 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



老乾媽食品公司是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表。 圖／取自澎湃新聞 分享 facebook 貴州農婦陶華碧如何以一罐辣椒油「老乾媽」聞名全世界，創下一年銷售約200億台幣的成績？背後原因在於運用大數據，對全球老乾媽銷售實施了精準分析、精細管理，管控各區庫存。

昨日進行的首屆數字中國建設峰會大數據分論壇上，貴州省委常委、貴陽市委書記李再勇以知名品牌「老乾媽」的大數據應用管理為樣板進行舉例，介紹了貴州推動大數據與實體經濟深度融合的經驗。他表示，去年共幫助了4738家企業進行了大數據改造，對整個生產環節和鏈條的全程管理，實現了一批傳統產業的轉型升級和突圍發展。

他指，貴陽的「老乾媽」公司運用大數據，對全球老乾媽銷售實施了精準分析、精細管理，知道哪一個產品銷售最好，哪一個區域的庫存是怎樣的變化，通過這樣的精細化管理來大幅提升生產效率和產能。

李再勇說，貴州近年來以大數據促進企業的轉型升級，運用大數據對整個產業鏈的管理，從原材料的採購到生產到加工到銷售，到後期的綜合管理，全面的進行監控。

在他看來，貴陽老乾媽食品公司就是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表，「老乾媽原本就是一個母親、兩個兒子三個人，但去年他們的產值達到了44.5億，行銷全世界，讓一瓶辣椒醬香飄全世界。」