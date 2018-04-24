福建 徵集投資400個重點項目

2018-04-24 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省發展和改革委員會黨組成員、省數字辦專職副主任陳榮輝23日表示，福建自2017年12月起已開展數字經濟項目徵集，截至目前，共徵集、梳理出數字經濟重點項目總計400個，總投資3440億元（人民幣，下同）。其中，招商項目115個，總投資697億元；擬簽約項目154個，總投資1306億元；擬開工項目131個，總投資1437億元。

中新社報導，福建省數字經濟招商簽約活動在福州舉辦，29個福建與中央企業、龍頭企業、獨角獸企業、高等院校合作的重大經濟項目現場簽約。

當天集中簽約的項目涵蓋物聯網、雲計算、大數據、共享經濟、電子商務、信息安全等。投資額50億人民幣以上項目有：中國移動數字化服務產業園、中電海西（莆田）互聯網信息產業園、華為漳州雲計算數據中心及芯雲谷產業園等。

陳榮輝說，當天集中簽約的項目技術含量高、投資規模大、產業帶動強、市場前景廣闊。福建將督促簽約項目抓緊推進項目前期工作，落實各項建設條件，力爭早日落地，早日開工建設，早日發揮效益，為建設新福建提供更有力的技術支撐。

閩江學院與清華大學在集中簽約活動上籤訂智慧教學項目。閩江學院校長王宗華指出，將藉助於清華大學豐富的在線教育經驗，針對閩江學院專業發展需要開展教師培訓，促進教師智慧教學能力的提升。