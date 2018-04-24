晉江鞋博會 意向成交逾205億元

2018-04-24 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二十屆中國（晉江）國際鞋業暨第三屆國際體育產業博覽會（簡稱晉江「鞋博會」）於4月19日至22日在「中國鞋都」福建晉江舉行。展會主辦方23日公佈統計數據稱，本屆展會共吸引來自英國、德國、美國、俄羅斯等近80個國家和地區的客商15.94萬人次，同比增長11.7%；達成意向成交額205.92億元人民幣，同比增長12.3%，均創下歷史新高。

中新社報導，中共晉江市委書記劉文儒指，今年的「鞋博會」呈現出業態更齊全、內涵更豐富、國際範更濃等三大特點。本屆晉江「鞋博會」上，泳裝、健身器材、體育服務等元素和產業配套悉數登場，石墨烯、芯片等高端材料、前沿科技也亮相，為體育產業升級帶來全新方案。此外，展會還引入電競、角鬥士表演、馬術等運動體驗，以及國際時尚展、流行趨勢講座等活動。

尤值一提的是，本屆晉江鞋博會在上屆「一帶一路」品牌館的基礎上，還邀請義大利、德國等10多個「一帶一路」沿線國家大使、商務參讚等組成「一帶一路」代表團，參加展會並進行經貿洽談；並組織巴西、俄羅斯、印度及東南亞等「一帶一路」沿線國家和地區的專業採購商和買家團參會。

始辦於1999年的「鞋博會」被視為中國乃至世界製鞋行業的「晴雨表」和「風向標」。本屆晉江「鞋博會」以「魅力體博盛會，豐富晉江經驗」為主題，共設置2200個國際標準展位，設立鞋類成品/體育用品、鞋紡材料、機械設備等三大展區，同時設立「一帶一路」品牌館、國際流行趨勢館、晉江鞋業指數館、人力資源服務園、體育產業展示區、品牌產品館、中小企業鞋類精裝區和台灣鞋機館等多個特色館。