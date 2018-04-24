漳州台胞服務年 與廈門搶人才

2018-04-24 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



福建省漳州市台辦昨天推出「漳州市關於啟動台商台胞服務年活動方案」，從開展轉型升級、完善項目對接、提供就業創業、落實居民同等待遇等五大方面提出了十八項具體舉措和目標任務，在全市範圍內全面啟動「台商台胞服務年」活動。

大陸各地緊鑼密鼓推動31項惠台政策落地，在廈門推60條惠台施行細則，每年最高祭700萬台幣延攬台灣人才，包括喪葬補助費等，漳州也推出「台商台胞服務年」。

中新社報導，根據這份方案，今年漳州將繼續跟蹤推動重點台資項目建設，掌握動態進度、加大服務力度，促進增資項目早到位、在談項目早獲批、已批項目早落戶、在建項目早投產。

方案指出，今年漳州將對口幫扶百家重點特色台企，同時還將開展「台商台胞服務工作示範點」建設，建立台商聯絡員制度，並把困難台胞納入政府精準扶貧體系予以幫扶。

在對台金融服務工作方面，漳州市將積極鼓勵政策性融資擔保機構把台商台企納入服務範疇，推進海峽股權交易中心台資板塊建設，支持優質台資企業在大陸上市。

方案要求，漳州市教育、人社等部門要會同高校梳理台生實習就業補助政策申報流程，多管道發布給在校就讀台生，並組織企事業單位舉辦台生就業專場招聘會，設立一批市級台灣青年就業創業基地和台灣青年實習實訓基地，幫助台灣青年在漳州紮根發展壯大、實現個人價值和社會價值。

對於台灣各行業各領域的專門人才，漳州還將爭取建立一批台灣人才庫，鼓勵台灣技術團隊落戶漳州。

此外，漳州對台商台胞參與國家重點研發計劃項目申報、稅收優惠、住房保障、科研支持等多個方面進行扶持保障，鼓勵台灣人士加入適合的經濟、社會、文化、法律等專業性社團組織和行業協會，把台胞納入各類社會榮譽評選範圍。