陸股解碼／5G設備通訊 搶眼

2018-04-24 01:58 經濟日報 許廷全



大陸三大主要股市昨（23）日以平盤開出，隨後呈現小幅走高後拉回，有色金屬等類股走弱，壓抑滬指走勢，近期晶片等熱門題材股走勢分歧，影響深成指和創業板表現；盤中，在金融、通訊等類股走揚下，一度提振相關類股，所幸尾盤在權值股拉升帶動下，大陸三大主要指數以跌勢緩和作收。

盤面上，以通訊服務類股表現最為搶眼，其次包括：家電、保險、鐵路運輸股漲也有逾1%的表現；飯店餐飲、航太國防、IT設備、農林、有色礦採、電子元器件等類股則走勢相對疲軟。

消息面，雄安新區建設，因《河北雄安新區規劃綱要》日前獲得大陸官方更多認同，意味著此建設將步入新階段，有利於加快補齊區域發展短版，提升區域經濟社會發展質量和水平。

現階段，盤勢仍大致處於大區間震盪的格局，上周因人行定向降準短期提振市場，此舉有利加速築底過程，但不足以改變目前大盤盤整格局；上周末雄安新區規劃綱要落實，首屆數位中國建設峰會召開等消息，對概念股稍有提振，但盤勢呈現開高走低，顯示仍受市場震盪格局所侷限。進一步分析今年第1季GDP表現，與去年第3、4季持平，顯示經濟開局平穩。其中就名目增速來看，投資和出口雙雙回升，消費表現雖持平，但因進口增速持續高於出口增速，相較之下，消費貢獻比率逾77%，仍是主導成長的最大引擎。

供給側改革持續推動影響下，現階段去庫存壓力不大，觀察環保限產結束後市場價格變化。就市場流動性而言，季末資金面受上季底MPA考核影響較緊俏，預期人行仍將透過公開市場投放，進一步確保流動性無虞，物價壓力不大情況下，維持中性或弊政策。

在價值面部分，大陸股市估值仍較亞洲其他地區略低，持續改革紅利有助下階段股市表現。另外在看好題材方面，中長期看好半導體、工業、電子零組件、自動化；受惠於政策的電動車、5G設備、環保、替代能源以及消費升級產業等。

（作者是安聯中國策略基金經理人）