中鋁Q1淨利減近兩成

2018-04-24 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國鋁業昨（23）日公布第1季財報，營收人民幣366.7億元（約新台幣1,742億元），比去年同期衰退10.4%；淨利潤人民幣30.8億元（約新台幣146.3億元），比去年同期減19.4%。

中證網報導，公告顯示中國鋁業平均每股收益人民幣0.019元。資產負債率較年初進一步下降0.45個百分點，去槓桿效果持續顯現。

受到財報不佳影響，中國鋁業昨日股價下跌2.14%，收在人民幣5.02元。

經濟日報提供 分享 facebook 行業人士認為，第1季鋁價持續下跌成為鋁企業績比去年同期下滑的主因。去年11月以來，由於大陸電解鋁產能過剩及下游需求增速放緩，大陸鋁價持續從每噸人民幣1.7萬元下滑，最低跌至今年3月底約每噸人民幣1.37萬元。前十大股東榜中，證金公司持股占比由去年第4季底的1.71%，今年第1季底增持至3.33%。

中鋁表示，今年的首要任務仍然是鞏固和擴大競爭優勢，優化產業布局，加快綠色低碳高質量發展是今年關注的重點。

投資機構認為，雖然美中貿易摩擦因素及節後宏觀需求面疲軟導致金屬市場一度走弱，但近期海外市場供需改善，外盤鋁價維持強勢上揚格局。同時，隨著取暖季結束，大陸市場供需逐步改善，下游產能釋放及消費復甦，大陸將陸續推出一系列產業公平政策，這將為持續走產業縱向延伸、橫向拓展發展。

中國鋁業在優勢地區打造產業基地，通過前兩年退城進園（工廠退出市區轉進工業園區）、搬遷改造、產業升級，將落後產能逐步轉移至有能源價格、資源和物流優勢的地域，基地優勢逐步體現。

中鋁已打造出包頭、廣西兩個利潤超過人民幣10億元的生產基地，及山東精細化氧化鋁、寧夏能源和營銷物流三個利潤超過人民幣5億元的企業和平台。