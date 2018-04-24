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上海新零售快閃店 紙巾婚紗穿上身

2018-04-24 02:13聯合報 中新社

一家以紙巾為載體的新零售快閃店昨天亮相上海，商家邀請模特身穿「紙巾婚紗」現場助陣。

中新社
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婚紗上海
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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