大基金力挺半導體國家隊

2018-04-24 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



俗稱「大基金」的大陸「國家集成電路產業基金」成立至今，持股逾5%以上的上市公司已達11家，大基金甚至已成為部分企業的最大股東。這批包括中芯國際、三安光電、長電科技在內的企業，也被視為是大陸發展自主半導體產業的「國家隊」。

上周傳出中興通訊遭美國禁令後，讓大陸半導體產業發展現況再受關注，陸股半導體類股上周甚至集體逆勢大漲。不過，多檔個股昨（23）日已出現大幅回檔。

經濟日報提供 分享 facebook 大基金成立於2014年9月，目的是為扶持中國本土半導體產業，以減少對外依賴。大基金成立初期規模達人民幣1,200億元，隨後又持續擴張。第一大股東為大陸財政部，持股比例逾36%，國家開發銀行旗下投資公司「國開金融」持股也超過22%，其他股東還包括：中國煙草總公司、中國移動等多家大型國有企業。

成立之後大基金行事一直十分低調，大基金總裁丁文武早前曾透露表示，截至去年底，大基金累計有效決策投資67個項目，累計承諾投資額人民幣1,188億元。

新京報統計，截至4月21日，大基金已是52家企業的主要股東，當中不少是上市公司，並對至少11家上市公司持股達5%以上。包括持有中芯國際15.91%股份、湖南最大IC設計公司國科微電子15.79%股份、封測企業通富微電15.7%股份及長電科技9.54%股份、大陸LED龍頭廠廈門三安光電11.3%股份。大基金入股的這11家上市公司股票市值合計約人民幣3,200億元，其中大基金持股市值約350億元。

報導稱，大基金投資的股票市值過去一段時間迅速膨脹，也讓大基金獲利頗豐。大基金在國科微電子上市前就先入股，目前獲利已超過3倍。此外，大陸基金數次投資三安光電，兩年多來獲利將近人民幣36億元。

不過，大基金累計投資大陸最大晶圓廠中芯國際超過人民幣120億元，但中芯國際的表現就一直不如人意。2017年中芯國際利潤為港幣1.26億元，大幅衰退60.13%。