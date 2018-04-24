陸首家新零售+無人書店 上海開業

2018-04-24 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



刷臉進店、自主購書、無人收銀、24小時營業……國內首家「新零售+」無人書店——志達書店昨在上海開業，書店內的「黑科技」為聞訊而來的讀者帶來了全新的閱讀和購物體驗。 中新社 分享 facebook 刷臉進店、自主購書、無人收銀、24小時營業……大陸首家「新零售+」無人書店—志達書店23日在上海開業，書店內的「黑科技」為聞訊而來的讀者帶來了全新的閱讀和購物體驗。

中新社報導，新亮相的志達無人書店，面積近100平方米，藏有3000多個品種、4000多册圖書，分通識和文史哲兩個書店空間，能同時滿足深、淺兩種閱讀需求。書店內無處不在的「黑科技」，更讓「拿了就走、走了就付」成為現實。

通過圖像識別技術，書店能够對讀者進行快速面部特徵識別、身份審核，完成「刷臉進店」；待讀者進店後，書店會結合大數據判斷和讀者閱讀習慣，為其優化在書店的瀏覽路徑，智能推介偏好圖書；最後，通過物品識別、追蹤技術和讀者行為識別，書店能够判斷讀者的結算意圖，在其通過智能閘門時完成「無感支付」。

上海市新聞出版局局長徐炯說，此次志達書店與無人技術方案結合再造，創新推出了國內首家智慧型未來書店，是傳統業態與全新技術的有機融合，這不是一般的無人銷售概念，而是有更豐富的內涵。通過大數據選書瞭解讀者的年齡段、買書傾向，從而更精準地在書店裡進行投放。

毗鄰復旦大學等學校、擁有大量高文化水平年輕讀者群體的上海志達書店，在開業十餘年內經歷了傳統書店的沒落和電商圖書的崛起，近年來努力尋求改變。志達書店負責人羅紅表示，在創意經濟和體驗經濟的時代，融合精選圖書品種、優質空間環境和智慧零售模式的品牌書店，應成為網絡經濟和人文資源的共贏之地，滿足讀者不斷升級對生活品味的需求。