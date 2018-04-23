易綱：有能力防範系統性風險

2018-04-23 00:26 經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導



中國人民銀行行長易綱 路透 分享 facebook 面對中美貿易戰陰霾罩頂，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱21日在華盛頓強調，中國經濟基本面強勁，金融風險總體可控，同時擁有充足的政策工具防範系統性風險。他並重申，中國倡導多邊合作，以及全球貿易和投資一體化。

美國升息加上中美可能爆發貿易戰的不確定性，使得與大陸經貿關係緊密的香港金融管理局，從4月12日至19日被迫先後出手達13次，投入約港幣513.3億元，終於穩住港幣匯率。

國際清算銀行（BIS）最新公布的數字則顯示，3月人民幣實際有效匯率指數較前月下降1.45%至125.76，結束此前連續三月上漲趨勢，並創下2016年6月以來最大單月跌幅。

面對當前形勢，首次以大陸央行行長身份前往華盛頓出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季例會的易綱，特別公開強調，當前中國經濟基本面強勁，金融風險總體可控。

據新華社報導，易綱當地時間21日在IMF決策機構國際貨幣與金融委員會第37屆部長級會議閉幕上提交的書面聲明表示，2017年中國非金融部門槓桿率略有上升、企業部門槓桿率有所下降，同時金融部門的槓桿水準得到控制。

易綱指出，當前中國經濟基本面強勁，擁有充足政策工具防範系統性風險。他表示，中國將繼續推動金融業改革開放，大幅放寬市場準入限制，建立更具吸引力的投資環境，加強知識產權保護，同時積極擴大進口。

對於貿易摩擦，易綱表示，各方應繼續倡導多邊合作和加強政策協調，維護開放和以規則為基礎的多邊貿易體系，利用這個體系解決貿易爭端，同時推動全球貿易和投資更大程度的一體化。此外，各經濟體應以合作的方式繼續推動金融改革，提升國際貨幣體系的穩定性和韌性。

易綱並強調，中國將繼續支持多邊主義和世貿組織框架下的以規則為基礎的、開放的多邊貿易體系，並加強與各方合作。

易綱此行除與美國聯準會主席鮑威爾會面外，還密集會見歐洲復興開發銀行行長Suma Chakrabart、泛美開發銀行行長Luis Moreno，以及英格蘭銀行行長等人。