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北京瞭望／香港金融市場馬照跑舞照跳

2018-04-23 00:06經濟日報 李春

如果這些天身在北京、上海甚至廣州，一定有不同界別的人士來跟你討論，中美貿易戰下的「港元保衛戰」，可能打成什麼樣子。不信只看看中國財經媒體的大字標題「港幣保衛戰」、「香港聯繫匯率保衛戰如期打響」、「香港金融中心保衛戰」。

這些標題略有不同，有的說香港在保衛港幣，有的強調保的是聯繫匯率，有的則認定香港在保金融中心。不管保什麼，香港的金融領域已經打起來了。

這些標題來自於這樣一些描述：「港元匯價上周五跌穿7.83後，盤中一度跌至7.8331，跌破1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機、2016年初人民幣暴跌時期水平。同時，美元與港元的息差已經創下了金融危機以來新高。」

這些數字的羅列後面，主要表達一種憂慮，即香港面臨著兩大資金「走資」，即國際游資的抽走及中國灰色資金逃離。解釋一下，中國灰色資金即那些權貴家人和大商人逃離中國後的資金，其巨大同時不好計數。而兩大資金一旦「走資」，香港金管局根本無法應對「集中性的沽空港元」。

另一種描述，說「當前港幣對美元已經觸及7.85的弱保證線，金管局不得不出手收緊港幣，近幾個交易日多次在市場買入港幣、賣出美元，港幣利率將趨於上升，而也只有利率上升了才能從根源上保證港幣對美元匯率的穩定。」「金管局收緊港幣後，香港利率水平將面臨全面上升的壓力，貨幣緊縮已經在路上。」

貨幣有放鬆就有緊縮，但今天貨幣緊縮對香港意味著什麼呢？ 由於香港經濟跟中國經濟關連更加緊密，在中國經濟前景末卜下，香港貨幣緊縮有可能出現經濟下行、資產泡沬爆破、金融危機三大風險，且由於香港的開放性，風險有可能不可控。

這些身在中國內地的描述，都給人以危機罩頭、港將不港的感覺。但當你一腳踏入香港，就只可能看到一片歌舞昇平。股市和匯市這段時間是在跟國際大勢，不斷的升升跌跌。還在高位的樓市，也始終有買家活躍入市，香港的金融市場也繼續是「馬照跑、舞照跳」，嗅不到危機的味道。

所謂香港有金融戰之論，來自近期港元匯率連日觸及香港金管局設下的「弱方兌換保證」，即1美元兌7.85港元的底線，導致香港金管局不得不出手承接港元沽盤，以維持港元匯率不至低於7.85水平。這一機制設置了13年，但首次使用於港元過弱而要出手干預，所以各方看著都很新鮮。

中國財經界如此緊張，香港財經界有人說是其永遠有「危機意識」，那意識來自於「被迫害論」，也來自於「香港包袱論」，他們認定總有人老想欺壓中國，又認為今天的香港已成中國的包袱。

香港財經界人士相信，香港沒有出現什麼「戰」，簡單來說只是流入香港的資金源源不絕，銀行結餘近港幣2,000億元，香港出現了「銀行水漫」，即資金太多的情況，所以不能加息。 但在美國加息下，就會受「匯壓」，這是很簡單的金融現象。

當然，一旦中美要有經濟激戰，香港金融領域一定先遭空襲。但有財經高人說不怕，香港最新銀行結餘約為港幣1,300億元；香港銀行體系持有約港幣1兆元的外匯基金票據及債券，其中大部分都是年期為3個月以下的短債，只要香港金管局令部分短債到期，資金就會回流總結餘繼續。

所以，香港金融管理局「捍衛港元」仍有工具，且香港港幣1.7兆元的貨幣基礎，比10年前國際金融危機時、比20年前亞洲金融風暴時，穩固得太多。

香港金融中心

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