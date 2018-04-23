實體書店復甦 長春半年開20多家

2018-04-23 01:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「去書店逛逛吧！」「我們去書店喝杯咖啡啊！」幾年前，在電子書和網購書的衝擊下，中國實體書店一度舉步維艱。而這兩年，大陸各大城市不約而同地出現實體書店「復甦熱」。

新華社報導，大陸東北的吉林省長春市有20多家書店，很多在2017年下半年才開業。與傳統書店簡單賣書的模式不同，這些書店大多裝修時尚文藝，與咖啡廳、文創產品等並列經營。

「我經常會約朋友來書店看看書、喝點咖啡、拍拍照。」長春市民韓岳彤說，雖然現在流行電子書，但是逛書店是一種休閒方式、生活方式。

和大型購物中心結盟是許多連鎖書店的選擇。周末在長春市歐亞新生活的西西佛書店，人頭攢動，咖啡香氣濃郁。西西佛店長施暢說，現在實體書店是一種多元文化空間，售賣圖書的功能占小部分，盈利主體偏向於高附加值的咖啡和文創產品。

除了依託於購物中心的整合性書店，獨立運作的複合型書店也如雨後春筍般湧現。位於長春市長影步行街的朗讀者書店會不定期舉辦文藝活動，如鋼琴比賽、圍棋交流等，積累許多忠實讀者。

二樓多是給小朋友提供的兒童圖書。朗讀者書店經理翟弋暄說，為孩子提供閱讀空間是實體書店的一個發展方向，體驗感和參與感的增加讓孩子養成愛讀書的習慣，也帶動了成人讀者。

有的實體書店則與公共圖書館結合打造一種全新的模式。長春市紅旗街的書嗜24小時就是這樣一個閱讀空間，除了商業文化空間外，有一部分是和吉林省圖書館合作的24小時閱讀空間，提供借書服務。

圖書電商噹噹網也看到了「書店熱」的趨勢，在許多城市都開設了名為「噹噹閱界」的實體書店，從線上走到線下。

新玩法讓書店行業逐漸回暖，政府同時擴大政策輔導措施。2016年6月，中宣部、國家新聞出版廣電總局等11部門聯合印發「關於支持實體書店發展的指導意見」，提出今後五年實體書店發展目標。這一文件對實體書店整合社會資源、實現轉型升級起著重要的推進作用。