親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸空3絲路 中部內陸脫困躍起

2018-04-23 01:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

短短4年多，全球航空貨運巨頭盧森堡貨航（簡稱「盧貨航」）從歐洲單樞紐發展為亞歐雙樞紐，如今以鄭州機場為基地的亞洲樞紐，支撐起其全球貨運增量的半壁江山，為不沿邊、不靠海的中國中部內陸架設一條「空中絲綢之路」。

新華社報導，日前到鄭州參加河南國際投資貿易洽談會的盧貨航董事會主席保羅．海明格說，「雙樞紐」戰略使我們在大陸業務越拓越寬，如沒與鄭州機場的合作，發展速度不會這麼快。盧貨航的全球排名已從2014年的第九位升至2017年的第五位，盧貨航國際貨運量每年的增幅在40%以上。

盧貨航只是「空中絲綢之路」受益的企業之一。鄭州機場貨郵吞吐量由2012年15.12萬噸提升到2017年50.3萬噸，首次躋身全球50強，年均增速30%以上，是全行業平均增速的6倍。

現在南美洲的櫻桃、澳洲的活牛、歐洲的電子產品、日韓的化粧品，不斷通過「空中絲綢之路」運抵鄭州，而在鄭州生產的蘋果手機等電子產品也通過它賣向全球。

大陸實施改革開放後，沿海地區率先對外開放，依靠海運成本低、運量大等優勢，將世界商品運回大陸，又將大陸商品賣向全球。而不臨海、不沿邊成為了中部內陸地區難以打開開放大門的區位困局，但隨著科技、鐵路、航空業的發展，這種困局被打破。

除了「空中絲綢之路」，中歐班列、跨境電商的飛速發展為中部地區架起「陸上絲綢之路」和「網上絲綢之路」。

目前大陸中部六省都開通中歐班列，一列列「鋼鐵駝隊」疾馳在亞歐大陸。開行以來，中歐班列（鄭州）集貨網絡已經遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區20多個國家120多個城市；中歐班列（武漢）開行至法國、德國、俄羅斯等國家的15條線路，武漢成為全國中歐班列開行線路最多的城市。

「中歐（鄭州）班列沒開通前，辦公家具和樂器都是通過海運到達歐洲，一般要30多天。」鄭州傲世實業公司總經理班海波說，該公司主要生產辦公家具和塑膠樂器，其中90%銷往歐洲。「2013年下半年中歐（鄭州）班列開通，我們開始走班列。班列運行時間穩定，15天到達歐洲，比海運節約一半時間，而且能避免海上風險導致的延誤，比空運節約70%的運費。」他說。

此外，鄭州、合肥等地發展跨境電商，還搭建起「網上絲綢之路」。鄭州跨境電商通關便捷，2017年進出口包裹量達6803萬件，貨值147.3億元人民幣，進口貨源地覆蓋50多個國家，出口地覆蓋70多個國家。

目前空中、陸上、網上絲綢之路的發展正在形成集束效應，為中國「一帶一路」倡議打通多式聯運的快捷物流通道，同時也吸引全世界的客商到大陸中部投資。

河南保稅集團總裁徐平說，「三條絲路」打破原來以海運為中心的物流格局，和不沿邊不靠海的對外開放區位困局，使中部地區「買全球、賣全球」正在成為現實，開啟中部地區對外開放的新局面。

電商機場俄羅斯

相關新聞

易綱：有能力防範系統性風險

2018-04-23 00:26

台商陳仲信養龜 開發龜板肽面膜

2018-04-23 01:39

拚數位經濟 福州7措施加快發展

2018-04-23 01:39

新鮮冬蟲夏草將上市 電商邀嘗鮮預售

2018-04-23 01:39

實體書店復甦 長春半年開20多家

2018-04-23 01:39

陸潛艇搶攻軍火市場 吸引國際買家

2018-04-23 00:29

馬雲：核心技術才是「真正牛」

2018-04-23 00:26

北京瞭望／香港金融市場馬照跑舞照跳

2018-04-23 00:06

發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43

中美貿易戰有解？ 美財長要訪北京，陸商務部表歡迎

2018-04-22 14:43

陸企名人堂／董敏：創業先問是非 再論成敗

2018-04-22 13:28

彭博資訊專欄／陸股成安全天堂

2018-04-22 00:12

海爾梁海山 要征服物聯網

2018-04-22 00:08

OPPO陳明永 抓得住年輕人

2018-04-22 00:08

陸人行行長易綱 首會聯準會主席

2018-04-22 00:00

中國光伏島攜台廠 組供應鏈

2018-04-22 00:00

海航缺錢 再賣德銀股權

2018-04-22 00:00

港交所新主席 查史美倫呼聲高

2018-04-22 00:00

易綱會鮑威爾 誓言擴大開放

2018-04-22 00:00

宗慶後：一夜暴富的時代過去了 做企業不得半點虛假

2018-04-21 16:29

馬化騰入選財星全球最偉大50位領袖名單

2018-04-21 15:58

趙薇夫婦收購案 可能臨上億元民事索賠

2018-04-21 15:05

易綱：貿易爭端為金融市場和資本流動帶來巨大不確定性

2018-04-21 14:42

方星海：2020年底所有上市公司需公布環境資訊

2018-04-21 14:15

陸股一周／政策紅利 聚焦4產業

2018-04-21 13:15

平安銀Q1淨利增6.1%

2018-04-21 00:05

H股全流通 選定聯想試點

2018-04-21 00:04

港上市新制 30日接受申請

2018-04-21 00:04

FII遲拿不到IPO批文 財經媒體：募資過大

2018-04-21 00:04

阿里入主中天微 打造「中國芯」

2018-04-21 00:04

江蘇拚觀光 河魨季吸睛

2018-04-21 00:04

布局「中國芯」…阿里研發AI芯片 性價比是同類40倍

2018-04-20 17:56

貿易戰再出招！中國制裁美橡膠原料 收反傾銷保證金

2018-04-20 17:56

大陸證監會：首家H股全流通試點花落聯想

2018-04-20 16:57

阿里全資收購中天微 自主研發打造「中國芯」

2018-04-20 12:08

高通併恩智浦案在陸卡關 併購案推遲

2018-04-20 11:33

高通併購恩智浦案延至7月 中國恐難點頭

2018-04-20 11:31

FII遲拿不到批文 證券時報：募資過大

2018-04-20 11:09

榮耀總裁趙明：採多晶片策略 用海思也用高通聯發科

2018-04-20 10:42
看更多

熱門文章

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

亂石雜草…南京最荒涼地鐵站 1公里內不見社區

2018-04-22 15:02

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

離譜！江西上饒強推火化、禁售棺木 土葬者挖棺火化

2018-04-22 16:13

可口可樂偷學星巴克 1城1瓶…讓搜集控跑遍大陸

2018-04-22 10:00

中美貿易戰有解？ 美財長要訪北京，陸商務部表歡迎

2018-04-22 14:43

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56

香港理工大學再炒人 半月走14教員

2018-04-22 17:42

潛龍三號馳騁海底 傳回首批魚蝦照

2018-04-22 15:00

糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04

遭美制裁現轉機？ 華爾街日報：美同意中興提交補充證據

2018-04-22 17:35

地表最強小學生！ 為擠名校家長稱自家兒懂反應爐

2018-04-22 13:28

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

「北大屠夫」 率領武漢大學生賣豬肉

2018-04-22 13:31

毒玩具再襲中國校園… 「水晶泥」含硼砂恐致命

2018-04-22 13:39

廣西桂林龍舟翻覆 增至17死

2018-04-22 06:29

發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43

大陸徵高額保證金 多艘美國高粱運輸船臨時改變航向

2018-04-22 22:54

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

安徽推智慧校園 未來作業線上自動批改

2018-04-22 16:15

人口嚴控不停歇 上海花鳥市場連關3座

2018-04-22 19:06

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

港大學生會補選 本土派星衍當選

2018-04-22 16:01

陸企名人堂／董敏：創業先問是非 再論成敗

2018-04-22 13:28

中興通訊遭美封殺 官方喊免驚

2018-04-23 00:26

馬雲：核心技術才是「真正牛」

2018-04-23 00:26

香港中西區海濱碼頭 化身海中心公園

2018-04-22 15:58

江蘇多地級市換血 基層經驗豐富是特點

2018-04-22 18:06

中興再發聲明 強調正設法解決美方禁令

2018-04-23 01:50

兩岸微流行／揚中吃河豚 不用再「拚死」

2018-04-23 00:34

陸潛艇搶攻軍火市場 吸引國際買家

2018-04-23 00:29

易綱：有能力防範系統性風險

2018-04-23 00:26

北京瞭望／香港金融市場馬照跑舞照跳

2018-04-23 00:06

白雲機場2號航站樓 26日啟用

2018-04-23 01:39

新鮮冬蟲夏草將上市 電商邀嘗鮮預售

2018-04-23 01:39

陸空3絲路 中部內陸脫困躍起

2018-04-23 01:39

紅樓夢特種郵票 首發

2018-04-23 01:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top