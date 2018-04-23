陸空3絲路 中部內陸脫困躍起

2018-04-23 01:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



短短4年多，全球航空貨運巨頭盧森堡貨航（簡稱「盧貨航」）從歐洲單樞紐發展為亞歐雙樞紐，如今以鄭州機場為基地的亞洲樞紐，支撐起其全球貨運增量的半壁江山，為不沿邊、不靠海的中國中部內陸架設一條「空中絲綢之路」。

新華社報導，日前到鄭州參加河南國際投資貿易洽談會的盧貨航董事會主席保羅．海明格說，「雙樞紐」戰略使我們在大陸業務越拓越寬，如沒與鄭州機場的合作，發展速度不會這麼快。盧貨航的全球排名已從2014年的第九位升至2017年的第五位，盧貨航國際貨運量每年的增幅在40%以上。

盧貨航只是「空中絲綢之路」受益的企業之一。鄭州機場貨郵吞吐量由2012年15.12萬噸提升到2017年50.3萬噸，首次躋身全球50強，年均增速30%以上，是全行業平均增速的6倍。

現在南美洲的櫻桃、澳洲的活牛、歐洲的電子產品、日韓的化粧品，不斷通過「空中絲綢之路」運抵鄭州，而在鄭州生產的蘋果手機等電子產品也通過它賣向全球。

大陸實施改革開放後，沿海地區率先對外開放，依靠海運成本低、運量大等優勢，將世界商品運回大陸，又將大陸商品賣向全球。而不臨海、不沿邊成為了中部內陸地區難以打開開放大門的區位困局，但隨著科技、鐵路、航空業的發展，這種困局被打破。

除了「空中絲綢之路」，中歐班列、跨境電商的飛速發展為中部地區架起「陸上絲綢之路」和「網上絲綢之路」。

目前大陸中部六省都開通中歐班列，一列列「鋼鐵駝隊」疾馳在亞歐大陸。開行以來，中歐班列（鄭州）集貨網絡已經遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區20多個國家120多個城市；中歐班列（武漢）開行至法國、德國、俄羅斯等國家的15條線路，武漢成為全國中歐班列開行線路最多的城市。

「中歐（鄭州）班列沒開通前，辦公家具和樂器都是通過海運到達歐洲，一般要30多天。」鄭州傲世實業公司總經理班海波說，該公司主要生產辦公家具和塑膠樂器，其中90%銷往歐洲。「2013年下半年中歐（鄭州）班列開通，我們開始走班列。班列運行時間穩定，15天到達歐洲，比海運節約一半時間，而且能避免海上風險導致的延誤，比空運節約70%的運費。」他說。

此外，鄭州、合肥等地發展跨境電商，還搭建起「網上絲綢之路」。鄭州跨境電商通關便捷，2017年進出口包裹量達6803萬件，貨值147.3億元人民幣，進口貨源地覆蓋50多個國家，出口地覆蓋70多個國家。

目前空中、陸上、網上絲綢之路的發展正在形成集束效應，為中國「一帶一路」倡議打通多式聯運的快捷物流通道，同時也吸引全世界的客商到大陸中部投資。

河南保稅集團總裁徐平說，「三條絲路」打破原來以海運為中心的物流格局，和不沿邊不靠海的對外開放區位困局，使中部地區「買全球、賣全球」正在成為現實，開啟中部地區對外開放的新局面。